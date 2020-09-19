Liverpool'un yeni hedefi Ozan Kabak

Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak'a talip olduğu öne sürüldü. Merseyside ekibinin milli futbolcuyu transfer listesinin başına yazdığı aktarıldı.

Alman basınının haberinde Liverpool'un transfer dönemi kapanmadan stoper transferini tamamlamak istediği ve belirlenen ismin Ozan Kabak olduğu söylendi.

Haberde, Sevilla'dan Diego Carlos ile birlikte Ozan Kabak isminin ön plana çıktığı ifade edilirken, Brezilyalı oyuncunun maliyetinin Ozan'a göre daha yüksek olacağı için Liverpool'un Ozan'a yöneldiği belirtiliyor.

Schalke 04 mali olarak zor durumda

Schalke'nin mali anlamda zor durumda olduğunun farkında olan Liverpool'un Ozan için astronomik olmayan bir teklif yaparak transfer edebileceğinin de altı çizildi.

Piyasa değeri 30 milyon Euro

Piyasa değeri yaklaşık 30 milyon Euro olan Ozan Kabak, 2019 yılının Ocak ayında Galatasaray'dan Stuttgart 11 milyon Euro'ya transfer olurken geçen sezon başında ise Schalke'ye 15 milyon Euro'ya imza atmıştı.

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