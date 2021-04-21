Liverpool'un sahibi, Avrupa Süper Ligi nedeniyle kulübün taraftarlarından özür diledi

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Liverpool'un sahibi John W. Henry, kulübün taraftarlarından Avrupa Süper Ligi'ne katılmayı kabul ettiği için özür diledi.

Kulübün sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Henry, "Liverpool'un tüm taraftar ve destekçilerinden son 48 saatte sebep olduklarım sebebiyle özür dilerim" dedi.

"Sunulan bu projenin taraftarın desteği olmadan başarılı olmayacağı belliydi. İngiltere'de kimse bundan farklı düşünmedi" diyen Henry, "Son 48 saate bunun başarılı olmayacağını açıkça gördük. Sizi duyduk. Ben sizi duydum" diye konuştu.

Henry, kulübün teknik direktörü Jürgen Klopp ile CEO'su Billy Hogan'dan da ismen özür diledi ve yaşananlarda sorumlulukları olmadığını söyledi.

İngiliz kulüpleri dün Avrupa Süper Ligi'nden çekildiklerini açıklamıştı.