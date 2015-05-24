Liverpool Stoke City'den 6 gol yedi!

Liverpool, ilk yarısında beş gol yediği maçta Stoke City deplasmanında 6-1 kaybetti. Kırmızı-beyazlılar, 1957'den bu yana ilk kez ilk 45'te 5 gol yerken, Avrupa Kupaları'na gidemeyecek.

Stoke City ilk golü 22. dakikada buldu. Charlie Adam'ın kaleci Mignolet'den dönen vuruşunu tamamlayan Mame Biram Diouf, topu ağlara gönderdi.

26'da Marko Arnautovic'in pasında Diouf, kaleci Mignolet'nin de hatasıyla kendisinin ve Stoke City'nin ikinci golünü kaydetti.

30'da Emre Can'ın ortasından Jonathan Walters, Liverpool'da kötü bir gün geçiren Mignolet'nin yanından üçüncü kez fileleri havalandırdı.

41'de eski Liverpool'lu Charlie Adam sürdüğü topu sert bir şutla dördüncü Stoke City golü olarak ağlarla buluşturdu.

45'te günün başarılı ismi Arnautovic'in asistinde Steven N'Zonzi durumu 5-0'a taşıdı.

70'de Liverpool'da son maçına çıkan kaptan Steven Gerrard 20 metreden sert bir şutla takımının tek golünü kaydetti.

86'da Peter Crouch, skoru 6-1'e getirerek Liverpool'a son darbeyi vurdu.

Liverpool, en son 28 Aralık 1957'de Cardiff ile 2. ligde oynadığı karşılaşmada ilk yarıda beş golü kalesinde görmüştü.

Liverpool bu sonuçla altıncı sırayı Tottenham'a kaptırarak, Avrupa Kupaları'na katılma şansını kaybetti.

Everton deplasmanında 24. dakikada Harry Kane'in golüyle galip gelen Tottenham, beşinci sırayı Liverpool'dan alarak UEFA Avrupa Ligi vizesini aldı.