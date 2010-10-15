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Spor

LIVERPOOL SATILDI LONDRA (A.A)

15 Ekim 2010 23:30

-LIVERPOOL SATILDI LONDRA (A.A) - 15.10.2010 - ABD'nin Teksas eyaletindeki bir mahkemenin, Liverpool kulübünün New England Sports Ventures'a (NESV) satış sürecini durduracak geçici bir karar almasından kısa bir süre sonra, kulübün NESV'e satışının gerçekleştiği bildirildi. Kulübün yeni sahibi John W. Henry tarafından yapılan açıklamada, Amerikalı iş adamları Tom Hicks ile George Gillett'e ait olan kulübün Boston Red Sox adlı beyzbol takımına da sahip bir konsorsiyumun eline geçtiği belirtildi. Liverpool yönetimi, 8 gün önce yaklaşık 340 milyon avroluk teklifi kabul ettiğini açıklamış, ancak meblağı yetersiz bulan kulübün eski sahipleri satışı durdurmaya çalışmıştı.

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