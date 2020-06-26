Liverpool şampiyon oldu, Jürgen Klopp gözyaşlarını tutamadı!

İngiltere Premier Lig’in 31. haftası sonunda Liverpool şampiyonluğunu ilan etti. Son iki sezonunun şampiyonu Manchester City’nin önünde 23 puanla lider bulunan Kırmızılar, ligde bitime 7 hafta kala şampiyon olan ilk ve tek takım unvanını da aldı. Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, şampiyonluk sonrası gözyaşlarını tutamazken, "Bu şampiyonluk taraftarlarımız için" diye konuştu.

Ligdeki 19. şampiyonluğun ardından Klopp, Sky Sports’un canlı yayına bağlanarak duygularını anlattı.

"Bu şampiyonluk Dalglish için, Gerrard için"

"Bu şampiyonluk taraftarlarımız için" diyen tecrübeli teknik adam, "Şu anda kutlama yapmak önemli çünkü bu anlar unutulmaz. Sezondan birçok anımız vardı ve şimdi kutlama fotoğraflarımız olacak. Herkes için yaşadığımız bugünler zor ancak yine de bir araya gelmek zorundaydık, çocuklar da maçı birlikte izledi" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN- 30 yıllık hasret bitti; Premier Lig'de şampiyon Liverpool!

Gözyaşlarına hakim olamayan Jürgen Klopp, şu sözlerin ardından canlı yayına veda etti; "Gerçekten tamamen kendimi kaybetmiş durumdayım. Kenny Dalglish’in bizi nasıl desteklediğini biliyorum, bu şampiyonluk onun için. 30 yıl bekledi, ayrıca Gerrard için, o da çok bekledi."

İngiltere'de şampiyon olan ilk Alman teknik direktör

1992-1993 sezonunda kurulan Premier Lig’de hiç şampiyon olamayan, ligde ise 30 yıldır zafere hasret olan Liverpool’un bu özlemine son veren Jürgen Kloop, ülkede şampiyon olan ilk Alman teknik direktör oldu.