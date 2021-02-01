Liverpool, Ozan Kabak için Schalke'ye teklif yaptı

İngiltere Premier Ligi'nde son şampiyon Liverpool'un Ozan Kabak'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği bildirildi.

Sky Sport'un haberine göre Liverpool, transferin son gününde Ozan Kabak'ı renklerine katmak için çalışıyor.

Merih Demiral için yapılan 45 milyon pound'luk teklifin Juventus tarafından reddedilmesinin ardından Liverpool'un, Ozan Kabak'a yöneldiği kaydedildi. Jurgen Klopp'un ekibi, Ozan Kabak'ı satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralamak için Schalke'yle görüşmelere başladı. Liverpool'un oyuncu için kiralama bedeli olarak 2.5 milyon Pound teklif ettiği belirtildi ve "Transferin bitmesine saatler kala oyuncuya imza attırmak istiyor" denildi.

Ozan Kabak'ın piyasa değerinin yaklaşık 33 milyon euro olduğu vurgulanan haberde, Schalke 04'ün Ozan Kabak'ın yerine birisini almaya ihtiyacı olduğu kaydedildi.