Liverpool kaptanı savundu



Bir gece kulübünde kavgaya karıştığı için tutuklanan Liverpool'un yıldız kaptanı Steven Gerrard'a kulübü sahip çıktı.







İngiltere'nin Liverpool Kulübü, bir gece kulübünde karıştığı kavgada adam yaralamak suçundan tutuklanıp, kefaletle serbest bırakılan takım kaptanı Steven Gerrard'a sahip çıktı.



Liverpool Kulübü'nden bir yetkili, dün sabaha karşı eğlendiği Lounge Inn adlı gece kulübünde tartıştığı disk jokeyi yüzünden yaralayan takım kaptanı Gerrard'a, kulübün destek çıktığını kaydetti.



Kulüp yetkilisi, ''Steven, son 10 yıldır Liverpool'a fevkalade hizmetleri bulunmuş, başarılı bir futbolcumuzdur. Liverpool, ihtiyacı olan her türlü desteği kendisine sağlayacaktır'' dedi.



Takımının, Pazar günü Newcastle United'ı deplasmanda 5-1 yenip, ilk yarıyı lider bitirmeyi garantilediği maçta, attığı 2 golü kutlamak için Southport yakınlarındaki bir gece kulübünde eğlenen Gerrard, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı disk jokeyi, yüzünden yaralamıştı. Bunun üzerine Gerrard ve 5 arkadaşı, dün sabaha karşı polis tarafından tutuklanmıştı.



3 arkadaşı kefaletsiz bırakılan Gerrard ile kavgaya karışan John Doran (29) ve Ian Smith (19) ise 23 Ocak 2009'da hakim karşısına çıkmak üzere, kefaletle serbest kalmıştı.



Merseyside polisi, dişleri kırılan ve alnında kesikler bulunan 34 yaşındaki disk jokeyin, hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtmişti.



Yasalara göre, Gerrard ve 2 arkadaşı bu suçtan dolayı azami 5 yıl hapis cezası alabilecek.

