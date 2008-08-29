Liverpool Gerrard'ın sakatlığıyla sarsıldı



Liverpool'un dün gece son dakikada aldığı galibiyet Gerrard'dan gelen kötü haberle gölgelendi. İngiliz süperstar, önümüzdeki iki haftayı kaçıracak.



İngiliz ekibi, dün gece oynanan zorlu mücadelede standart Liege'i, Dirk Kuyt'ın uzatma dakikalarının sonlarında bulduğu golle geçti.



Fakat Benitez'in Şampiyonlar Ligi'ne kalmalarına olan sevinci, takımın önümüzdeki haftalar için kaptanını kaybetmiş olmasıyla kısa sürdü.



Huyton doğumlu oyuncu kasığından kaynaklanan sakatlığı sebebiyle 15 gün sahalardan uzak kalacak.



İngiltere milli takımının Dünya Kupası elemelerinde karşılaşacağı Andorra ve Hırvatistan maçlarında oynamayacağı kesinleşen 28 yaşında ki oyuncunun 13 Eylül'de Manchester United ile oynanacak maçı kaçırması da gündemde.



Bu, Olimpiyatlardan dönen Javier Mascherano ve Lucas Leiva'nın takıma katılmasıyla rahatlayan Rafael Benitez için çok kötü bir sürpriz oldu.



“Steven için çok mutusuzum. Maça çıkmadan önce sıkıntısı olduğunu biliyorduk, fakat acıya rağmen oynamak istedi”



“Küçük bir operasyon geçirdi fakat 10 ya da 15 gün bizimle olamayacak”



