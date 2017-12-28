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Spor

Liverpool, futbol tarihinin en pahalı savunma transferini gerçekleştirdi

İngiliz temsilcisi, Southampton'da forma giyen Hollandalı defans oyuncusu Virgil Van Dijk'i kadrosuna kattı

28 Aralık 2017 13:11

Liverpool, bu sezon sıkça alarm veren defans hattına beklenen takviyeyi gerçekleştirdi. Southampton'da forma giyen Hollandalı oyuncu Virgil Van Dijk'i 75 milyon pound karşılığında renklerine bağladı. Liverpool ile 5 buçuk yıllık sözleşme imzalayan Van Dijk, yaklaşık olarak yıllık 9 milyon pound kazanacak.



Van Dijk kimdir?


Surinam asıllı Hollandalı futbolcu, Hollanda'nın Willem II takımının alt yapısında yetişti. Buradan Groningen'e transfer olan Van Dijk, sonrasında 3 milyon euro karşılığında İskoçya'nın Celtic takımına transfer oldu.

Kariyer basamaklarını hızla tırmanan 1,93'lük dev, 2 yıl sonra 15 milyon euro karşılığında Southampton'a transfer olarak Premier Lig'in yolunu tuttu. Şimdi ise Liverpool, savunmasını 2023 yılına dek ona emanet etti.

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