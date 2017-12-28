Liverpool, futbol tarihinin en pahalı savunma transferini gerçekleştirdi

Liverpool, bu sezon sıkça alarm veren defans hattına beklenen takviyeyi gerçekleştirdi. Southampton'da forma giyen Hollandalı oyuncu Virgil Van Dijk'i 75 milyon pound karşılığında renklerine bağladı. Liverpool ile 5 buçuk yıllık sözleşme imzalayan Van Dijk, yaklaşık olarak yıllık 9 milyon pound kazanacak.





Van Dijk kimdir?



Surinam asıllı Hollandalı futbolcu, Hollanda'nın Willem II takımının alt yapısında yetişti. Buradan Groningen'e transfer olan Van Dijk, sonrasında 3 milyon euro karşılığında İskoçya'nın Celtic takımına transfer oldu.



Kariyer basamaklarını hızla tırmanan 1,93'lük dev, 2 yıl sonra 15 milyon euro karşılığında Southampton'a transfer olarak Premier Lig'in yolunu tuttu. Şimdi ise Liverpool, savunmasını 2023 yılına dek ona emanet etti.