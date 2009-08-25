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Spor

Liverpool evinde vuruldu

Premier Lig'in şampiyonluk adaylarından Liverpool, kendi evinde Aston Villa'ya 3-1 mağlup oldu.

25 Ağustos 2009 03:00

Premier Lig'in şampiyonluk adaylarından Liverpool, kendi evinde Aston Villa'ya 3-1 mağlup oldu.

Liverpool, Premier Lig'e kötü giriş yaptı. Kırmızılar, kendi sahalarında Aston Villa'ya 3-1 yenilerek büyük hayal kırıklığı yarattı.

Karşılaşmanın 34. dakikasında Lucas'ın kendi kalesine attığı golle Aston Villa öne geçti. 45'te Davies, farkı ikiye çıkaran golü attı. Anfield'da iyice bastıran Liverpool 72'de Fernando Torres'in attığı golle ümitlendi: 1-2. Ancak 75'te Ashley Young'ın penaltısı skoru belirledi: 1-3.

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