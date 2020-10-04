Liverpool'dan tarihi hezimet; Aston Villa 7-2 kazandı!

İngiltere Premier Lig'de 4. haftanın kapanış maçında tarihi bir skor alındı. Aston Villa'ya konuk olan son şampiyon Liverpool, sahadan 7-2'lik mağlubiyetle ayrılarak tarihi bir skora imza attı.

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Liverpool, Aston Villa deplasmanından 7-2 mağlubiyetle ayrıldı!

4 ve 22. dakikalarda Ollie Watkins'in iki golüyle geriye düşen Kırmızılar, 33'te Mohamed Salah'ın golüyle umutlandı. Ancak Aston Villa fırtınası dinmedi.

35'te John McGinn, 39'da da ilk iki golün sahibi Ollie Watkins fileleri sarsarak ilk yarının skorunu tayin etti: 4-1.

İkinci yarıda da rakibinin açıklarını iyi değerlendiren ev sahibi ekip, 55'te Ross Barkley ile 5-1 öne geçti. 60'ta Salah skoru 5-2'ye getirdi ancak Aston Villa 66 ve 75'te Jack Grealish'in ayağından bulduğu gollerle maçı 7-2 kazanmayı bildi.

Bu skorla Liverpool, Nisan 1963'ten (7-2 vs Tottenham) bu yana ilk kez bir maçta yedi gol yedi.