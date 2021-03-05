Liverpool'da Ozan Kabak sakatlandı

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Ozan Kabak'ın pazar günü oynanacak Fulham maçında oynamasının belirsiz olduğunu açıkladı.

Liverpool'un Chelsea'ye 1-0 mağlup olduğu maçta 90 dakika forma giyen Ozan Kabak sakatlandı.

Fulham maçı öncesi açıklamalar yapan Jürgen Klopp, milli futbolcunun son durumu hakkında konuştu:

"Ozan dün maçtan sonra ufak bir sorun yaşadı. Çok maç oynadı ve Fulham için hazır mı göreceğiz. Oynayabilir gibi görünmüyor, bu yüzden çözümler bulmamız gerekecek."

Ara transferin son gününde Kırmızılar'a katılan Ozan, takımıyla 5 maçta 450 dakika görev yaptı.