Liverpool Belediye Başkanı gözaltına alındı

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Britanya'nın Liverpool kentinin Belediye Başkanı Joe Anderson, bir dolandırıcılık soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Ülkede ana muhalefet partisi konumunda bulunan İşçi Partisi de Anderson'ın üyeliğini askıya aldı.

Anderson, cuma günü bina ve kalkınma kontratlarına yapılan bir incelemeyle ilgili olarak gözaltına alından 5 kişiden biriydi. The Guardian'ın haberinde polisin 10 yıldır görevde olan belediye başkanına rüşvet ve tanık korkutma iddialarıyla ilgili sorular soracağı belirtildi.

Livepool Şehir Konseyi sözcüsü, soruşturmayla ilgili olarak Merseyside polisiyle işbirliği içinde olduklarını ifade etti.