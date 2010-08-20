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LIVERPOOL: 1

20 Ağustos 2010 01:50

-LIVERPOOL: 1 - TRABZONSPOR: 0 (İLK YARI) LIVERPOOL (A.A) - 19.08.2010 - Selçuk Kılıç bildiriyor - UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Liverpool, Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Karşılaşmaya bu sezon oynadığı Bursaspor ve Ankaragücü maçlarından farklı olarak çift forvet ile çıkan Trabzonspor, ilk yarıda rakibine karşın fazla pozisyon vermemesine karşın, son anda yediği golle devreyi 1-0 yenik kapadı. 5. dakikada Rodriguez'in soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Kyrgiakos'un kafa vuruşunda, yerden seken topu kaleci Onur, yatarak çelmeyi başardı.  11. dakikada sol kanattan Colman'ın korner atışında, ceza alanı içinde yükselen Burak'ın kafa vuruşunda, top uzak kala direğinin yanından auta gitti. 42. dakikada Burak'ın ceza yayı çizgisinin hemen gerisinden vuruşunda, top üsten auta gitti. 45. dakikada Joe Cole'nin pasında, ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Babel, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0 Karşılaşmanın ilk yarısı Liverpool'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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