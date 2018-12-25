Livaneli'den Gezen ve Akpınar'a destek: Bu yanlış anlaşılmanın kısa sürede son bulması ümidiyle

Halk Tv’de yayımlanan “Halk Arenası” programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Bedelini ödeyecekler” dediği ve haklarında soruşturma başlatılan sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e bir destek de Zülfü Livaneli'den geldi. Livaneli, Instagram hesabından yaptığı açıklamada Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’e destek verdi.

Livaneli, “Sevgili Müjdat, Sevgili Metin. Benim bugüne dek şiddete hiç bulaşmamış dostlarımiyaşanan bu yanlış anlaşılmanın kısa sürede son bulması ümidiyle. Bu da geçer…” ifadelerini kullandı.