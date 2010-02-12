Livaneli’den bir Atatürk filmi

T24 - 17 yıl aradan sonra yeniden Beyaz Perde’ye dönen Zülfü Livaneli, son filmi Veda’da, aynı idealler peşinde koşan Atatürk ile Salih Bozok’un yarım asırlık dostluğunu anlatıyor.



Zülfü Livaneli, özgün müzik sanatçısı, politikacı, yazar ve yönetmen. Birden çok unvana sahip olan Livaneli’nin, biz bugün daha çok yönetmen olarak ortaya koyduğu filmine değineceğiz.1987 yılında Yer Demir Gök Bakır filmiyle sinema dünyasına adım atmış, ardından bir yıl sonra Sis filmi ve 1993 yapımı Şahmaran filmiyle, sinemadaki serüvenine devam etmişti.17 yıl aradan sonra Livaneli, tekrar kamera arkasına geçti ve Veda filmini çekmeye başladı.



26 Şubat’ta beyaz perdede sinemaseverlerin beğenisine sunulacak Veda, yönetmenin dördüncü uzun metrajlı filmi. Genellikle filmlerinin senaryosunu kendisi yazan yönetmen, bu filmin de senaryosuna imzasını atıyor. Filmin konusu Selânik’te çocukluktan başlayan arkadaşlığın, önce silâh arkadaşlığına, sonrasında Cumhuriyet’le birlikte aynı ideallerin peşinde yürüyen yarım asırlık dostluğa ve ölene kadar süren kardeşliğe dönüşmesi; Atatürk ve Salih Bozok… “Veda” Salih Bozok’un anlatımıyla, bu dostluğun, Atatürk’ün hayatının dönüm noktalarının, vatanı kurtarmak için ölüme meydan okuyan bir kuşağın komutanının hikâyesi…



Can Dündar’ın Mustafa’sının ardından, sinemalar bir Atatürk filmine daha ev sahipliği yapacak. Veda filminde Atatürk’ün çocukluğundan itibaren yaşamının farklı dönemleri farklı oyuncular tarafından canlandırılıyor. Filmin oyuncu kadrosunda, Sinan Tuzcu, Dolunay Soysert, Özge Özpirinçci, Ezgi Mola ve Serhat Kılıç gibi isimler yer alıyor. Senaryo çalışması üç yıl süren filmin çekimleri yedi haftada tamamlandı. Salih Bozok’un gözünden Atatürk’ün anlatıldığı filmin büyük bütçeli savaş sahneleri, İzmir-Seferihisar’da çekildi. Projede 13 kişilik İtalyan ve Alman teknik ekip de görev aldı. Görüntü yönetmenliğini Peter Steguer’in yaptığı filmde, iki bin figüran rol aldı.

Filmin amacının, Atatürk’ü sadece Türkiye’ye anlatmak değil, aynı zamanda tüm Dünya’da Atatürk’ün tanınmasını sağlamak olduğu belirtiliyor. Filmin yönetmeni Zülfü Livaneli, filmi için “Hayatımın en büyük görevi olarak gördüğüm Atatürk konulu Veda filmini yaptım. Artık ölsem de gam yemem’’ diyor. Projenin bir araya getirdiği isimler ve bunun için oluşturulan ekip, 2010’nun en iyi filmlerinden birini sinemaseverlerle buluşturacak. Yönetmenliğinin ve senaristliğinin yanı sıra müzik kişiliği ile tanınan Livaneli filmin müziklerine de imzasını atıyor.





Hülya Kızılyılan / MİHA