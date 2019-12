-LİVANELİ UNESCO TOPLANTISINA KATILACAK NEW YORK (A.A) - 10.03.2011 - BM Eğitim, Bilim ve Kültür Kuruluşu'nun (UNESCO) İyi Niyet Elçisi sanatçı Zülfü Livaneli, New York'ta BM merkezinde UNESCO tarafından yarın düzenlenecek toplantıya katılacak. Livaneli, UNESCO tarafından geçen yıl kurulan ''Kültürler Arasında Barış ve Diyalog Yüksek Paneli''nin bu yıl BM'de düzenlenecek toplantısında konuşacak. UNESCO tarafından yapılan açıklamada, bu yılki toplantının konusunun ''Barışın İnşası:Eğitim, Bilim, Kültür ve İletişim Yoluyla Uzlaşı'' olacağı bildirildi. Livaneli, BM'deki toplantının hemen ardından, New York'ta bu yıl 17 Haziranda Central Park'ta üçüncüsü düzenlenecek ''İstanbulive'' konseriyle ilgili basın toplantısı düzenleyecek. Bu yıl 40. sanat yılını kutlayan sanatçı, Central Park'ta düzenlenecek açık hava konserinin özel konuğu olacak. ''Istanbulive'' konserinde, Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden rock grubu ''maNga'' da sahneye çıkacak.