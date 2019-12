-LİVANELİ NEW YORK'TA İSTANBUL'U TANITTI NEW YORK (A.A) - 12.03.2011 - Zülfü Livaneli, New York'ta katıldığı toplantılarda, Türkiye ve İstanbul'un giderek daha popüler hale geldiğini söyledi. Bu yıl 40. sanat yılını kutlayan sanatçı Zülfü Livaneli, New York'ta 17 Haziranda Central Park'ta üçüncüsü yapılacak ve kendisinin de yer alacağı ''İstanbulive'' konserinin tanıtımı için düzenlenen basın toplantısına katıldı. Konserin yapımcılarından Mehmet Dede, son iki yıldır Central Park'ta 12 binden fazla seyircinin katılımı ile SummerStage festivali kapsamında düzenlenen Istanbulive'ın bu yıl üçüncüsünü organize edecek olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, başta Zülfü Livaneli, New York Gypsy All Stars ve Manga olmak üzere konsere katılacak tüm müzisyenlere ve kendilerine destek veren başta New York Kültür ve Tanıtım Ataşeliği olmak üzere tüm sponsorlara teşekkür etti. New York Kültür ve Tanıtma Ataşesi Ebru Ejder yaptığı konuşmada, İstanbulive'a resmi sponsor olmaktan gurur duyduklarını, konserin hem New Yorklulara zengin Türk müziğini tanıtacağını, hem de New York'ta yaşayan Türklere kendi müziklerini dinleme zevki yaşatacağını söyledi. Yapımcı Serdar İlhan da konuşmasında, sanatçı Livaneli ile yeniden beraber çalışmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek New York Gypsy All Stars grubuyla da 5 yıldır çalıştıklarını kaydetti. -LİVANELİ- Zülfü Livaneli konuşmasında, Serdar İlhan ve Mehmet Dede ile yeniden çalışmaktan memnuniyet duyduğunu, 2000 yılında Broadway'de ''Townhall''da daha önce konser verdiğini ve o konserin son derece başarılı geçtiğini söyledi. New York'ta Central Park'taki konserde, New York Gypsy All Stars grubu ile beraber sahneye çıkacağını belirten Livaneli, ''Konserde Türk, Yunan ve Amerikalı karışık bir seyirci grubunun olmasını ve güzel zaman geçirmeyi umuyorum'' diye konuştu. Livaneli, Amerikalı bir gazetecinin, pek çok milletten insanın bulunduğu New York'ta açık hava konseri vermenin nasıl bir duygu olduğunu sorması üzerine, 40 yıllık sanat hayatında dünyanın pek çok ülkesinde, pekçok milletten insanın geldiği konserler vermeye alışık olduğunu söyledi. Livaneli, 1997 yılında Ankara'da verdiği bir konsere 1 milyona yakın insanın katıldığını hatırlattı. Bestelerinin ve şarkılarının, Amerikalı ünlü şarkıcı Joan Baez'in yanı sıra pekçok Yunan, İtalyan ve İspanyol şarkıcı tarafından söylendiğini belirten Livaneli, ''Müzikte beraber çalışmayı seviyorum, şarkılarımı değişik dillerde duymak hoşuma gidiyor. Bono ile de beraber söyledik'' dedi. New York'ta insanların pek çok kültüre açık olduklarını bildiğini söyleyen Livaneli, ''Türkiye ve İstanbul giderek daha popüler hale geliyor, New York'ta BM'de 2 gündür toplantılara katıldım ve herkes bana İstanbul'a nasıl gitmek istediğini anlattı. İstanbul giderek daha fazla dikkat çekiyor'' diye konuştu. Livaneli bir soru üzerine, 40. sanat yılını bazı kurum ve kuruluşların kutladığını, yabancı senfoni orkestraların da bestelerini çaldığını belirterek 40. yılının Almanya ve Yunanistan'da da kutlanacağını söyledi. New York'tan sonra Almanya'ya gideceğini ve orada basılan otobiyografik kitabının Alman Dışişleri Bakanı tarafından Berlin'de kendisine sunulacağını bildiren sanatçı, Theodorakis'in de bu kapsamda Yunanistan'da sürpriz bazı etkinliklerde bulunacağını dile getirdi. İstanbulive konserinin son derece güzel geçeceğine inandığını, Türk toplumunun da burada şarkılarına eşlik edeceğini bildiğini söyleyen Livaneli, ''Bugüne kadar Avustralya'dan Avrupa'ya, nereye gittiysem, orada bulunan Türkler, şarkıları tek yürek halinde söylüyorlar, bu artık bizim konserlerin bir özelliği. Önemli olan tabii burada karışık bir dinleyici topluluğu bulabilmek, Türk, Yunanlı tamam ama, Amerikalıların ya da diğer halkların da katılmasını sağlamak önemli'' dedi. Politikaya dönmeyi düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine ise Livaneli, ''Eğer bir gün dönecek olursam beni durdurun, hayatımın en sıkıcı geçen yılları parlamentoda geçen yıllar oldu, verimsizdim çünkü, hiçbir şey yapamıyordum. Benim işim, şarkı, müzik, kitap yazmak, ben işimi yapayım, başkaları da işlerini yapsın'' dedi.