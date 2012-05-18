Litvanya'daki Yahudilerin cenaze öfkesi

Nazi Almanyası'nın Litvanya'daki Sovyet işgaline son vermesinden sonra iktidara gelen Brazaitis daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne göçmüş ve 1974'te ölmüştü.

Hükümeti eski Başbakan'ın cenazesinin törenle ülkesine gömülmesine karar verdi.

Litvanya'da yaşayan Yahudiler karara tepki gösterdi. Yahudi toplumu lideri Simonas Alperavicius,

"Resmi kurumlar bu törende yer almamalı. Çünkü bu, dünyanın gözünde Litvanya'yı küçültücek bir girişim. Yahudiler, aslında Nazileri destekleyen geçici hükümet döneminde zulme uğradılar" dedi.

Brazaitis Sovyet işgalinin sona ermesinden sonra Litvanya'nın egemenliğini yeniden tesis etmeye çalışan geçici hükümete başkanlık etmişti.

Bu dönemde Yahudileri hedef alan birçok saldırı düzenlendi. Brazaitis Yahudiler için bir toplama kampı ve Kuanas'ta Yahudi gettosu oluşturulmasına yönelik bir kararname yayımladı.



'Uzlaşma fırsatı'



Litvanya'daki merkez sağ hükümet ise Brazaitis'in cenazesinin getirilmesi için 11 bin dolar tahsis edilmesine yönelik kararını savundu.

Litvanya Başbakanı Andrius Kubilius, "Kendisi de Nazilerden baskı gören Brazaitis'a saygı gösterdiği için Litvanya'yı kınamak kolaycılıktır" dedi.

Kubilius, 1975'te ABD'de Muhaceret Dairesi tarafından yapılan bir araştırmada Brazaitis'ın Yahudi karşıtı ve Nazi yanlısı bir eylemde bulunmadığının ortaya çıktığını anımsattı.

Yetkililer, cenaze töreninin Litvanya'daki Yahudi soykırımı trajedisinin bir kez daha anılmasını sağlayacak bir uzlaşma fırsatı olduğunu söylüyor.

1941 ve 1944 arasında Litvanya'daki 200 bin kişilik Yahudi nüfusunun yüzde 95'inin Naziler ve yerel işbirlikçileri tarafından öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Bugün Litvanya'da 5 bin kadar Yahudinin yaşadığı belirtiliyor.

(BBC Türkçe)