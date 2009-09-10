Litvanya zoru başardı: 84-69

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın üçüncü gününde Litvanya ile Bulgaristan karşı karşıya geldi.Mücadeleden galip ayrılan takımın ikinci tura yükseleceği karşılaşmada, gülen taraf 84-69'luk skorla Litvanya oldu ve adını üst tura yazdırdı.

Litvanya'da Lavrinovic 16 sayı – 6 ribauntla oynarken, Petravicius 13 sayı – 8 ribaunt, Jasaitis 11 sayı, Kleiza da 10 sayı – 7 ribauntla mücadele etti.

Bulgaristan'da ise Rowland 18, Stoykov 16, Deyan Ivanov 11, Kaloyan Ivanov ise 10 sayıyla çift hanelere ulaştı.