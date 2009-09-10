Litvanya zoru başardı: 84-69

Türkiye'nin de yer aldığı D Grubu'nda ilk iki maçını kaybeden Litvanya, Bulgaristan'ı yenerek ikinci tura yükselmeyi başardı.
Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın üçüncü gününde Litvanya ile Bulgaristan karşı karşıya geldi.
Mücadeleden
galip ayrılan takımın ikinci tura yükseleceği karşılaşmada, gülen taraf
84-69'luk skorla Litvanya oldu ve adını üst tura yazdırdı.
Litvanya'da
Lavrinovic 16 sayı – 6 ribauntla oynarken, Petravicius 13 sayı – 8
ribaunt, Jasaitis 11 sayı, Kleiza da 10 sayı – 7 ribauntla mücadele
etti.
Bulgaristan'da ise Rowland 18, Stoykov 16, Deyan Ivanov 11, Kaloyan Ivanov ise 10 sayıyla çift hanelere ulaştı.