T24 LogoT24 Logo
Spor

Litvanya zoru başardı: 84-69

Türkiye'nin de yer aldığı D Grubu'nda ilk iki maçını kaybeden Litvanya, Bulgaristan'ı yenerek ikinci tura yükselmeyi başardı.

10 Eylül 2009 03:00

Türkiye'nin de yer aldığı D Grubu'nda ilk iki maçını kaybeden Litvanya, Bulgaristan'ı yenerek ikinci tura yükselmeyi başardı.

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın üçüncü gününde Litvanya ile Bulgaristan karşı karşıya geldi.

Mücadeleden galip ayrılan takımın ikinci tura yükseleceği karşılaşmada, gülen taraf 84-69'luk skorla Litvanya oldu ve adını üst tura yazdırdı.

Litvanya'da Lavrinovic 16 sayı – 6 ribauntla oynarken, Petravicius 13 sayı – 8 ribaunt, Jasaitis 11 sayı, Kleiza da 10 sayı – 7 ribauntla mücadele etti.

Bulgaristan'da ise Rowland 18, Stoykov 16, Deyan Ivanov 11, Kaloyan Ivanov ise 10 sayıyla çift hanelere ulaştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24