-LİTVANYA ŞAMPİYON BAMBERG (A.A) - 15.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası öncesi Almanya'da düzenlenen Beko Süpercup Turnuvasının final maçında Litvanya, Hırvatistan'ı 93-82 mağlup ederek şampiyon oldu. Maçı başından itibaren önde götüren Hırvatistan'da, Fenerbahçe'ye transfer olan Ukic'in sakatlanması takımı olumsuz etkiledi. Maçın son periyodunda hücumlarda etkisiz kalan Hırvatistan'ın çabaları sonuç vermeyince Litvanya mücadeleden galip ayrılan taraf oldu. Öte yandan, Ukic'in sakatlığı konusunda açıklama yapılmazken, basketçinin sol ayağı üzerine basmakta zorlandığı görüldü. Salon : Jako Arena Hakemler: Murat Biricik (Türkiye) xx, Oliver Krause (Almanya) xx, Christoph Madinger (Almanya) xx Hırvatistan: Ukic xxx 11, Kus xx 3, Popovic xx 10, Bogdanovic x 3, Thomas x 4, Tomic xx 11, Loncar xxx, 18, Banic xx 10, Zoric x 6, Andric xx 6 Litvanya: Seibutis xx 4, Kalnietis xxx 10, Maciulis xx 5, Pocius xx 6, Lukauskis x, Delininkaitis xxx 14, Jasaitis xx 7, Kleiza xxx 14, Klimavicius xx 6, Jankunas xxx 10, Gecevicius xx 6, Andriuskevicius xx 11 1.Periyot: 24-17 Devre: 45-43 (Hırvatistan lehine) 3.Periyot: 69-66