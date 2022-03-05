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Dünya

Litvanya'nın başkenti, Rusya Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağın adını 'Ukrayna'nın Kahramanları' olarak değiştiriyor

05 Mart 2022 12:11

T24 Dış Haberler

Litvanya'nın başkenti Vilnius'un Belediye Başkanı, şehirde Rusya Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağın adının 'Ukrayna'nın Kahramanları' olarak değiştirileceğini açıkladı.

Belediye Başkanı Remigijus Simasius, perşembe günü Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, "Rusya Büyükelçiliği'ne yazan herkes Rusya'nın saldırganlığının kurbanlarını ve Ukrayna'nın kahramanlarını düşünmek zorunda kalacak" dedi.

Büyükelçiliğin bulunduğu çıkmaz sokağın isminin önümüzdeki perşembe günü resmen değiştirileceği ve adres kısmında 'Ukrayna'nın Kahramanları Sokağı' yazmayan postaların Rus temsilciliğine iletilmeyeceği bildirildi. 

Bazı Litvanyalılar, Vilnius'ta Rusya Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokaktaki yola, "Putin, Lahey seni bekliyor" yazmıştı. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Hollanda'nın Lahey kentinde bulunuyor.

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