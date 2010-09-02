-LİTVANYA LİDERLİĞİNİ GARANTİLEDİ İZMİR (A.A) - 01.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda İzmir'de oynanan dördüncü gün maçları sonunda, (D) Grubu'nda Litvanya liderliğini garantiledi. Halkapınar Spor Salonu'nda oynanan günün ilk maçında Yeni Zelanda, Kanada'yı 71-61 yenerken, ikinci maçta İspanya, Lübnan'ı 91-57 mağlup etti. Grup liderinin belli olacağı günün son müsabakasında ise Litvanya, Fransa'yı 69-55'lik skorla geçti. Litvanya'nın grup liderliğini garantilediği (D) Grubu'nda yarın oynanacak son maçların programı şöyle: 16.00: İspanya-Kanada 18.30: Lübnan-Litvanya 21.00: Yeni Zelanda-Fransa 4. sırada yer alacak ekibin (A) Milli Takım'ın Eleme Grubu'nda rakibi olacağı (D) Grubu'nda, son maçlar öncesinde oluşan puan durumu şöyle: TAKIMLAR O G M A Y P ---------------------------------------------------------------------- 1.Litvanya 4 4 0 307 275 8 2.Fransa 4 3 1 281 257 7 3.İspanya 4 2 2 331 289 6 4.Yeni Zelanda 4 2 2 342 330 6 5.Lübnan 4 1 3 273 356 5 6.Kanada 4 0 4 263 290 4