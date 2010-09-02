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Spor

LİTVANYA LİDERLİĞİNİ GARANTİLEDİ İZMİR (A.A)

02 Eylül 2010 02:50

-LİTVANYA LİDERLİĞİNİ GARANTİLEDİ İZMİR (A.A) - 01.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda İzmir'de oynanan dördüncü gün maçları sonunda, (D) Grubu'nda Litvanya liderliğini garantiledi. Halkapınar Spor Salonu'nda oynanan günün ilk maçında Yeni Zelanda, Kanada'yı 71-61 yenerken, ikinci maçta İspanya, Lübnan'ı 91-57 mağlup etti. Grup liderinin belli olacağı günün son müsabakasında ise Litvanya, Fransa'yı 69-55'lik skorla geçti. Litvanya'nın grup liderliğini garantilediği (D) Grubu'nda yarın oynanacak son maçların programı şöyle: 16.00: İspanya-Kanada   18.30: Lübnan-Litvanya  21.00: Yeni Zelanda-Fransa  4. sırada yer alacak ekibin (A) Milli Takım'ın Eleme Grubu'nda rakibi olacağı (D) Grubu'nda, son maçlar öncesinde oluşan puan durumu şöyle: TAKIMLAR                            O     G     M      A       Y     P ---------------------------------------------------------------------- 1.Litvanya                          4     4     0     307     275    8 2.Fransa                            4     3     1     281     257    7 3.İspanya                           4     2     2     331     289    6 4.Yeni Zelanda                      4     2     2     342     330    6 5.Lübnan                            4     1     3     273     356    5 6.Kanada                            4     0     4     263     290    4

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