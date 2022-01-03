Litvanya Irak'a dönen göçmenlere biner euro veriyor

Litvanya-Belarus sınırında yaşanan göçmen krizinde sınırı geçen 98 Iraklının biner euro karşılığında Irak'ın başkenti Bağdat'a döndüğü bildirildi.

Litvanya İçişleri Bakanlığı'na göre tüm göçmenler gönüllü olarak gitti. Litvanya İçişleri Bakanı Agnè Bilotaite konuyla ilgili olarak, "Bir göçmenin bize maliyetini hesaplıyoruz. Bir göçmenin hayatını idame ettirmesinin temel maliyeti yıllık 11 bin euro. Bir avantaj sunmak veya uçuş ayarlamak bizim için açıkçası çok daha kârlı ve böylece daha az zorlukla karşılaşıyoruz." dedi.

Göç krizinin başlangıcından bu yana Vilnius, Belarus üzerinden gelen 500'den fazla göçmeni sınır dışı etti. Litvanya mülteci merkezlerinde halihazırda üç binden fazla kişi kalıyor.

Litvanya Parlamentosu İnsan Hakları Komitesi Başkanı Tomas Vytautas Raskevičius ise şu ifadeleri kullandı:

"Entegrasyon hakkında konuşmalıyız"

"Mülteci merkezlerindeki süre bitince ne yapacağımızı düşünmeye başlamalıyız. Entegrasyon hakkında konuşmalıyız. Aksi takdirde diğer Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışacaklar. "

Independent Türkçe'nin haberine göre Polonya, Letonya, Litvanya ve ardından AB, ABD ve diğer Batılı ülkeler Belarus Devlet Başkanı Alexandr Lukaşenko hükümetini siyasi sorunları çözmek için yasadışı göçmenleri kullanmakla suçluyor. Lukaşenko 2020'de "Göçmenlerin AB üye ülkelerine gidişi artık Belarus yetkilileri tarafından engellenmeyecek" diyerek krizin fitilini ateşlemişti.

Minsk ve Moskova krizden ve mültecilerin akıbetinden Avrupa'yı sorumlu tutuyor. Beyaz Rusya Kızıl Haçı'na göre sınıra yakın bir merkezde AB'ye girmeyi umut eden yaklaşık 600 yabancı bulunuyor.

Litvanya merkezli haber kuruluşu Delfi'nin 28 Aralık tarihli haberinde Litvanya-Belarus sınırındaki göçmenlerin durumunu takip eden Frontex Temel Haklar Ofisi'nin (FRO) Vilnius'a düzensiz göçmenleri geri gönderme politikasını önemli ölçüde değiştirmesini tavsiye etmeyi planladığı bildirilmişti.

FRO, Litvanya sınır muhafızlarının göçmenleri uluslararası hukuka ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı biçimde toplu sınırdışı ettiğine dair kanıtlar olduğunu belirtmişti.

FRO'nun hazırladığı taslak metinde, Litvanyalı memurların düzensiz göçmenleri Belarus'a geri göndermemesi, bunun yerine yasal olarak sığınma başvurusunda bulunabilecekleri sınır kontrol noktalarına götürmesi tavsiye ediliyor. FRO ayrıca Litvanya'nın savunmasız kişileri belirlemek için işleyen bir sistemine sahip olmadığını söylüyor.

Litvanya sınır muhafızları, kendilerine düzensiz göçmenlerin girişini engelleme hakkının verildiği ağustos başından bu yana 8 binden fazla kişiyi geri gönderdiklerini söylüyor.