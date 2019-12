-''Little Mole''un yaratıcısı Miler öldü PRAG (A.A) - 30.11.2011 - Çizgi film kahramanı, ''Little Mole''un yaratıcısı Zdenek Miler, 90 yaşında hayatını kaybetti. Little Mole ile dünya genelinde milyonlarca çocuğu büyüleyen bir çizgi film karakteri yaratan Miler, hayatının son günlerini Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'ın güneybatısındaki Nova Pes pod Ples'deki huzurevinde geçirdi. Kladno kasabasında 21 Şubat 1921'de doğan Miler, Prag'daki Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Akademisi'nde öğrenim gördü. Her zaman neşeli ve ihtiyacı olan herkese yardım etmeye hazır Little Mole karakterini yaratma fikri Miler'ın aklına 1956 yılında Kladno yakınlarında yürürken bir köstebek yuvasını görünce geldi. Little Mole'un birebir kopyası olan 19 santimetre boyundaki bir oyuncak, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) uzay mekiği Endeavour'un karısı Çek asıllı olan Amerikalı astronotu Andrew Feustel tarafından Endeavour'un son uzay yolculuğu için uzaya götürülmüştü.