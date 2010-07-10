Listesindekileri öldürmeden yakalanınca intihar etti

Eski sevgilisini ve bir polis memurunu silahla yaralamaktan, sevgilisinin yeni erkek arkadaşını öldürmekten aranan Raoul Mout, dün gece polisle süren 6 saatlik pazarlığının ardından kendisini vurduktan sonra ağır yaralıydı. Mout'un bu sabaha karşı saat 2.20 sularında hastahanede öldüğü açıklandı. Bir haftalık kovalamaca, kaçağın sağnak yağmur altında etrafının sarılmasıyla sona erdi.

Moat’ın etrafını düzinlerce polis memuru sarınca kafasına bir pompalı tüfek dayadı. Onun elindeki silahı kullanmasını engellemek için katile adıyla seslenen polisler kendisiyle anlaşmaya çalıştı. Ancak saat 1’den biraz sonra bir silah sesi duyuldu ve ardından polis köpeklerinin havlamaları ve çılgınca bağırışmalar birbirine karıştı. Sağlık görevlileri hemen Moat’ın etrafına toplandı ve Moat polis konvoyu eşliğinde Newcastle Genel Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kendi canından olana dek polis öldürmeye yemin etmiş olan Moat akşamüstü saat 7 sularında polsi tarafından Rothbury yakınlarındaki Northumberland köyünde görüldü. Görgü tanıkları katili kafasına bir pompalı silah dayarken gördüklerini belirttiler. Moat kendisine yardımcı olan iki arkadaşı tutuklandıktan sonra iyice umudunu yitirmiş, kendisini polislerin daralan çemberinden kurtarabilmek için günlerce mücadele etmişti. İnanılmaz bir şekilde, Moat günlerce, izinsizce girdiği bir evde, tüm polis sirenlerini ve anonslarını duyarak yaşamış ve polise yakalanmamayı başarmıştı.

ESKİ VÜCUT GELİŞTİRİCİSİ