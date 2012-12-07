Lise'ye sopalı, bıçaklı saldırı: 6 yaralı

Antalya'da bir grup genç, öğrencisi olmadıkları liseye inşaat demirleri, sopalar, sallama bıçak ve tornavidalarla baskın yaptı. Dersliklere kadar giren gruptakiler, 6 öğrenciyi yaraladı. Saldırgan gruptan 8 kişi gözaltına alınırken, polis okul önündeki arbedeyi biber gazı ile müdahele ederek bastırdı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Kepez İlçesi sınırlarındaki Ayten Çağıran Ticaret Meslek Lisesi’nin eski öğrencilerinden N.B., iddiaya göre okul müdüründen izin alarak eski arkadaşları ile görüşmek istedi. Okuldan içeri girdikten sonra öğrencilerle arasında tartışma çıkan ’Saddam’ lakaplı N.B. telefon açarak dışarıda bekleyen arkadaşlarından yardım istedi. Yaklaşık 15 kişi oldukları belirtilen grup, telefon görüşmesinin ardından ellerinde sopa, sallama bıçak, döner bıçağı, demir çubuklar ve tornavidalarla okuldan içeri girdi. Öğrencilerin derste olduğu saatte okula giren grup, sınıfta ders yapan öğrencilere saldırdı. Öğrencilerden 6’sı aldıkları darbelerle yaralandı.

Meydana gelen kavga olayının ardından çok sayıda polis ekibi okula sevk edildi. Kavga haberi üzerine okula gelen öğrenci velilerini uzaklaştırmak isteyen polis ile veliler arasında da tartışma çıktı. Polis, grubu biber gazı sıkarak dağıttı. Kavgayı güçlükle bastıran polis, okulu basan gruptan 8 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerine çağırılan 112 ambulansında ilk müdahalesi yapılan yaralı öğrenciler ise tedavi için Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaklaşık 2 saatlik arbedenin yaşandığı olaylar güçlükle sakinleştirildi. Olayların ardından polis ele geçirdiği demir çubuk ve tornavidaları da delil dosyasına koymak üzere gözaltına alınanlarla birlikte polis merkezine götürdü.