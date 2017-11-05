Liseye geçişte yeni sistem: Mecburiyet yok, sadece 'nitelikli' okulları hedefleyenler sınava girecek

TEOG'un yerine getirilen yeni sistemin detayları belli oldu. Yeni sınavsız mahalli yerleştirme sistemiyle öğrenciler evlerine en yakın 5 okuldan birini tercih edecek. Nitelikli okullara girmek isteyen öğrenciler ise "isteğe bağlı olarak" merkezi sınava girecek. 90 dakika sürecek merkezi sınavda 60 soru yer alacak. Sayısal ve sözel olmak üzere iki bölümden oluşacak sınav tek oturumda yapılacak. Sınavda 6, 7 ve 8'inci sınıf müfredatından sorular yer alacak. Merkezi sınav haziran ayının ilk hafta sonu gerçekleştirilecek. Okulların kontenjanı dolduğunda okul başarı puanı esas alınacak.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sisteminin kaldırılmasının ardından, liselere geçişteki yeni sistemi açıkladı. Yılmaz, "Liselere girişte yeni sistem tamamlandı. Eğitim bölgesi ve sınavsız mahalli yerleştirme sistemini getirdik. Öğrencilerin yüzde 90'ı adresine yakın okullara yerleştirilecek" dedi. Yılmaz, yeni sistemin kısa adının "Veli Tercihli Yeni Kayıt Sistemi" olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Ülke genelinde belirlediğimiz sınırlı sayıda okulumuza sadece isteyen 8. sınıf öğrencilerinin gireceği bir sınav hazırladık. Sınav yapacak nitelikli okulları mayıs ayında açıklayacağız. Sınava girmek isteğe bağlı. Bir liseye yerleşmek için bu sınava girmek zorunlu değil. Sınav mecburiyeti ortadan kalktı. Sadece nitelikli okulları hedefleyenler sınava girebilecek. Merkezi bir sınav olacak. Sınav haziranın ilk hafta sonu yapılacak" diye konuştu.

Bakan Yılmaz'ın, liselere geçişte getirilen yeni sisteme ilişkin açıklamaları şöyle:

TEOG neden değişti?

Yeni sistem tamamlandı. Mevcut sistem bu ana kadar gelenlerin en iyisiydi. Peki neden değiştirildi? Bu sınav yarışının okul dışı kaynaklara öğrenciyi yönlendirdiği şeklinde algı var. Bizler vatandaşlarımızından velilerimizden her ne şikâyet gelirse dikkate almak zorundayız. Herkes bu eksiklerden mutabık.

"Öğrenci adrese en yakın okula yerleştirilecek"

TEOG'un yerine stresi kaldıracak, basit bir sistem getirelim. Bizim sistemimiz şu: Eğitim Bölgesi ve Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi'ni getirdik. Öğrenci adrese en yakın okula yerleştirilecek.

1 milyon 200 bin öğrencimiz var. 8. sınıfta olup bu yerleştirme sistemine tabii olan öğrencilerimizin sayısı bu. Öğrenciler okullara kayıt oluyor ya, artık veliler çocuklarının hangi liseye gidebileceğini de biliyor. Böylece sınav baskısı da kalkmış oluyor. Bu yolla öğrencilerimiz sosyal etkinliklerini de aksatmayarak okullarına gidebilecekler.

Akademik düzeylerde çeşitlilik sağlanacak, okulun başarı seviyesi de yükselecek.

"Gayemiz sınavsız liselere geçişi sağlayabilmek"

Bu yılın üniversite birincisi Konya'dan görme engelli bir kızımız biliyorsunuz. Görme engelli okuluna gitseydi bu başarıyı elde edemeyebilirdi. Bundan sonraki her öğrencimiz fedakarlık yaparaktan okullarının kalitesini de artıracak.

Esas gayemiz, sınavsız liselere geçişi sağlayabilmek. Bunun için ne yapmak lazım? Bütün liselerimizi sosyal liseler ayarına çıkarmamız lazım. Bu yolda büyük mesafeler kat edildi, onu söyleyebilirim. Bizim dışımızda herkes negatifi konuşuyor. Konuşulanlara biz cevap vermiyoruz, kamuoyunda doğruymuş gibi algılanıyor. 58 tane fen lisesi var, 12 bin öğrenci var.

Sınavsız lise kaç yıl sonrası için hedef?

Liselerimiz başarılı oldukça göreceksiniz. Ne kadar zaman vardır, gerçekten çalışmamız lazım. Edirne'deki okul da, İstanbul'daki okul da aynı başarıyı gösterdiği zaman. TEOG sonuçlarına bakın, her bölgeden birinci var. Van'da 51 tane birinci var, Beyoğlu'nda 21. Herkes Beyoğlu'nun daha üstün sanar mesela. Fırsat eşitliğini artırdık, inşallah sürekli hale getireceğiz.

"Sınava girmek isteğe bağlı olacak"

Öğrencilerin yüzde 90'ı adresine yakın okullara yerleştirilecek. Kalan yüzde 10 için, isteyen 8. sınıf öğrencilerinin gireceği bir sınav sistemi hazırladık. Soruları biz hazırlıyoruz, sınav yapacak nitelikli okulları mayıs ayında açıklayacağız. Sınava girmek isteğe bağlı olacak. Toplam 60 sorudan oluşacak, 90 dakika süreleri olacak. Haziran ayının ilk hafta sonunda yapılacak. Sonuçlar da haziran ayında açıklanacak.

"Sınav iki bölümden oluşacak, tek oturum yapılacak"

Sınav iki bölümden oluşacak, tek oturumda yapılacak. Bu sınava girenler için de 5 tercih veriyoruz. Sınavda, 6, 7 ve 8. sınıf müfredatından hazırlanacak sorular sorulacak.

"5 tercih sunacağız"

Sınavla öğrenci alan orta öğretim kurumlarına yerleşme amacıyla sınava giren öğrencilerimize 5 tercih sunacağız. 5 tercih, bulunduğu yere en yakın bir tercihtir. Bir de bu sınava girenler için de 5 tercih veriyoruz. Ancak gerek bu sınava girenler, gerekse de adrese yakın olarak kaydedilecek öğrencilerin duyurusunu aynı anda yapacağız ve merkezi olarak yerleştireceğiz.

Velinin tercihinin dışında öğrencimizi herhangi bir okula göndermeyeceğiz. Biz, eğitim bölgelerini oluştururken, o şekilde oluşturacağız ki velimizin istediği meslek lisesi de olsun, velimizin istediği Anadolu lisesi de olsun, velimizin istediği imam hatip lisesi de olsun.

70 kişilik okula 100 kişi kayıt yaptırmak isterse

Belli tercihe bağlı serbest kayıt sistemi getiriyoruz. Mesela taşınmayla beraber 70 kişilik okula 100 kişi geldi. Okul başarı puanı esas alınacak, buna bağlı olarak yerleştirme yapılacak.

Yabancı eğitim kurumları

Yabancı eğitim kurumları isterlerse kendi sınavlarıyla, isterlerse MEB’in merkezi sınav sonuçlarıyla öğrenci kaydı yapabilecek.