Liseye geçiş sınavında öne çıkan 7 konu

Sekizinci sınıf öğrencilerinin bu yıl ilk defa gireceği yeni sınav modeline ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı bir kılavuz yayınladı. Öğrencilerin sınava girecekleri yerlerden, puan hesaplanmasına ilişkin kapsamlı bilgilerin verildiği rehberde öğrencilerin mutlaka bilmesi gereken yedi madde:

-Sınavlar 28-29 Kasım tarihlerinde aynı gün ve aynı yerde yapılacak. Mazereti olan öğrencilerin, mazeretlerini önceden bildirmesi durumunda 14-15 Aralık tarihlerinde sınava girebilecek.

-İlk sınav günü öğrenciler Türkçe, Matematik ve Din Kültürü Ahlak Bilgisi’nden 20 soruya 40 dakika içerisinde cevap verecek. İkinci gün ise; Fen ve Teknoloji, İnkılap Tarihi, Yabancı Dil sınavları gerçekleşecek. Sınavlar saat 09.00 ile 12.00 saatleri arasında ara verilerek yapılacak.

-Sınavlarda ağırlıklandırılmış puanların hesaplanmasında; Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji dersleri için dört, İnkılâp Tarihi, yabancı dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi için iki katsayısı o dersin puanı ile çarpılarak her bir dersin ağırlıklandırılmış ortak puanı hesaplanacak, puanlar 700 üzerinden hesaplanacak.

-Olağanüstü haller dışında sınava girecek öğrenciler sınava kendi okulunda, öğretmenler ise kendi okullarının dışında sınava girecek.

-Öğrencinin tüm derslerden aldığı puanların aritmetik ortalaması, o derslere ait haftalık ders saati sayısı ile çarpılarak ağırlıklı yılsonu puanları hesaplanacaktır

-Sınavlarda öğrenciler müfredatta işlenen konulara ilişkin yorum becerisini öne çıkaran sorulara cevap verecek.

-Okul birincilerine ek puan verilmeyecek, Ocak ayında açıklanacak sonuç bidiriminde sınav birincileri açıklanmayacak.