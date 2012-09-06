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Liseye geçen öğrenci okul değil bölümünü seçecek

Öğrenci, okul başarısına göre oturduğu yere en yakın yerdeki lise binasında okul türleri için tercih yapacak

06 Eylül 2012 13:22

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 4+4+4 kesintili eğitim modeli kapsamında ortaöğretim kurumlarına geçiş sisteminde (OGES) seviye belirleme sınavları (SBS) yerine öğrencinin “ortaöğretim başarısının ölçüt olacağı” ve lise tercihinde “okul değil, bölüm seçiminin” esas olacağı yeni bir sisteme geçmeye hazırlanıyor.

Tartışılan modele göre, öğrenciler 4 yıllık ortaokul başarılarının yanı sıra bakanlık tarafından düzenli olarak yapılacak sınavlara da girecek. Yeni sistemle fen, Anadolu ve imam-hatip ile diğer lise türleri tek binada toplanacak. Öğrenci, okul başarısına göre oturduğu yere en yakın yerdeki lise binasında okul türleri için tercih yapacak. Böylece, okul türleri tek bina içinde bölümlere dönüştürülmüş olacak.

Mahmut Lıcalı'nın Cumhuriyet'teki haberine göre; 2013-2014 eğitim-öğretim yılında SBS yerine farklı bir formül uygulanacak. Tartışılan modele göre, son 10 yıldır sınav başarısının esas ölçüt olduğu geçiş sistemi, ortaokul başarısının merkeze alındığı bir yapıya dönüştürülecek. Buna göre SBS yerine yine bakanlık tarafından düzenlenecek sınavlarla öğrencilerin 5, 6, 7 ve 8. sınıftaki okul başarıları liseye geçişte asıl ölçüt olacak. Yeni modeldeki sınav sistemi öğrencilerin puanlara göre sıralanması yerine kişisel yeteneklerinin tespit edileceği ve ortaöğretim müfredatındaki kazanımları öğrenip öğrenmediğinin belirleneceği bir uygulama olacak. Öğrencilerin lisede güzel sanatlar, spor, fen bilimleri ya da sosyal bilimler alanına ilgi duyup duymadıkları da bu sınavlarla belirlenecek ve öğrencinin hangi alana ilgi duyduğu ortaokul yaşamında tespit edilecek.

Mevcut sistemde öğrenciler SBS’de aldıkları puan ve sıralama doğrultusunda doğrudan okul tercihi yaparken, yeni sistemde tercih uygulamasında okul yerine bölüm tercihi yapılacak. Öğrencilere sunulacak seçmeli dersler de liseye geçişte bölüm/branş tercihlerinde değerlendirmeye alınacak. Yeni modelde öğrencilerin lise eğitimini hangi alanda okuyacağını 4 yıllık ortaokul eğitimlerinin yön vermesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda öğrenciler SBS’ye hazırlık kursları yerine derslerine önem verecek.


Üçüncü değişiklik


Yeni modelin yaşama geçmesiyle birlikte AKP iktidarında liseye geçiş sistemi 3. kez değişmiş olacak.

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