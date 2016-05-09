Lisesiler, Şahin’i akıllı telefona ‘bağladı’

Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, TÜBİTAK sergisi için hazırladıkları projede, 1998 model LPG'li Şahin otomobili, geliştirdikleri akıllı telefon uygulamasıyla uzaktan çalıştırmayı başardı.

Hürriyet’in haberine göre, okulun Bilişim ile Motorlu Araçlar Teknolojileri bölümünde okuyan Mehmet Yalçın Dönmez ve İbrahim Akar adlı öğrenciler, okul öğretmenlerinden birine ait 1998 model otomobilin elektrik devresine bluetooth teknolojisini bağladı.

İki öğretmenin de danışmanlık yaptığı öğrenciler, sisteme uzaktan müdahale edilebilmesi amacıyla akıllı telefonların kullanıma dönük android uygulaması geliştirdi.

Telefona yüklenen yazılım sayesinde otomobile, uzaktan anahtarsız çalışma, farların açılıp kapanması, kornanın çalması özellikleri eklendi.

Projenin koordinatör öğretmenlerinden Serdar Ankaralı, yaptığı açıklamada, projelerinin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Projede daha özellikli ve otomatik vites bir otomobil kullanılması durumunda, "sürücüsüz araç" teknolojisinin de uygulanabileceğini dile getiren Ankaralı, "Şahin otomobilin elektronik sisteminin daha az karmaşık olması nedeniyle günümüz otomobillerinde işimizi biraz daha kolaylaştırdı. Daha geniş imkanlar elde edebilirsek sürücüsüz otomobil için de çalışacağız" dedi.

Projede çalışan koordinatör öğretmen Yavuz Toprak da "Şahin'e Bağlan" adını verdikleri projeyi öğrencilerle üç haftada tamamladıklarını bildirdi.

Projenin sürücüsüz otomobil teknolojilerinin de altyapısını oluşturduğunu anlatan Toprak, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizle TÜBİTAK sergimiz için kablosuz teknolojilerin otomobillere entegre edilmesiyle ilgili bir çalışma hazırladık. 4 kişilik ekibimizle 3 hafta boyunca çalıştık. Kablosuz teknolojiler ve mobil uygulamalarla desteklediğimiz projede, özellikle sevilen bir model olması dolayısıyla Şahin modelini seçtik."

Öğrencilerden Mehmet Yalçın Dönmez ise projede mobil yazılım geliştirme işinde çalıştığını anlattı. Android uygulamasıyla araçla bağlantı kurduklarını dile getiren Dönmez, "Bağlantı kurduktan sonra dörtlü sinyalleri, farları kontrol edebiliyoruz. Kornamızı uzaktan çalıştırabiliyoruz. Aynı şekilde aracı uzaktan çalıştırabiliyoruz." dedi.