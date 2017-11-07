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Lisenin kalorifer kazanı patladı: 1 ölü, 6 yaralı (2)

VALİ ÇINAR, OKULDA İNCELEME YAPTI Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, patlamanın meydana geldiği okulda inceleme yaptı

07 Kasım 2017 15:18

VALİ ÇINAR, OKULDA İNCELEME YAPTI
Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, patlamanın meydana geldiği okulda inceleme yaptı. Vali Çınar, kalorifer kazanının patlaması sonucu 1 kişinin öldüğünü, 7 kişinin de hafif yaralandığını söyledi. Kazanın neden patladığının tespiti için çalışma başlatıldığını dile getiren Çınar, adli soruşturmanın da sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:
\"İncelemeden sonra hatanın nerede olduğu, ortaya çıkacak. Sistem, yeni bir sistem. 3 yıllık kalorifer sistemi. Yaşananlar üzücü. Takip ediyoruz. Gerekeni, yasal anlamda yapacağız. Bu ortamda eğitimin devam etmesinin doğru olmayacağını düşündük ve eğitime ara verdik. Bugün enkazı kaldıracağız. Okulun da doğal gaza geçiş sistemine başladık. Öğrencilerimizin eğitimlerinde aksama olmayacak. Eğitim, devam edecek. Onun tedbirini alıyoruz.\"
BİLİRKİŞİ HEYETİ, OKULDA
Yaşamını yitiren 45 yaşındaki Selahattin Köse\'nin cenazesi, savcının yaptığı incelemenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Köse\'nin, kazanda basınç yükselmesi sonucu buharlar çıkmaya başladığında, içeri girdiği sırada patlamanın meydana geldiği belirtildi. Patlamada yaralanan okul müdürü Ali Gücük, müdür yardımcısı Durmuş Uçar, kalorifer sorumlusu Süleyman Karadayı ile öğrenciler Gürkan Taşçı, Ergün Uzun ve Ümit Yağcı\'nın tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildiği öğrenildi. Savcılık talimatıyla belirlenen bilirkişi heyeti de okula gelerek, çalışmasına başladı.

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