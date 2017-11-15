T24 LogoT24 Logo
Gündem

LİSELİLERİN SOPALI KAVGASI KAMERADA

Haber: Ersan SAN - İSTANBUL DHA Avcılar’da öğrenciler arasında yaşanan tartışma sopalı kavgaya dönüştü

15 Kasım 2017 19:28

Haber: Ersan SAN - İSTANBUL DHA
Avcılar’da öğrenciler arasında yaşanan tartışma sopalı kavgaya dönüştü. Kavga güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay  Avcılar Cihangir Mahallesi\'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre okul çıkışı liselili öğrenci grupları arasında tartışma çıktı. Tartışma biranda büyüdü ve öğrenciler sopalarla birbirlerine girdi. Çevre esnafı araya girse de kavgayı ayırmayı başaramadı.
Kavga çok sayıda polis ekibi müdahalesiyle son buldu. Okul çevresinde yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kavgada bazı öğrencilerin hafif yaralandığı belirtilirken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:
--------------
-Kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri
-Görgü tanığı ile röp.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Haber Ersan SANDHA AvcılardaKavgaOlayCihangir MahallesiEdinilenTartışmaOkulKavgadaGörüntü Dökümü Kavgaya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24