Liselilerin "roman kahramanları günü" MEB’e şikâyet edildi

Hürriyet gazetesi yazarı İhsan Yılmaz, Sakarya’da bir lisede düzenlenen “roman kahramanları günü”nün Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) şikayet edildiğini yazdı.

Yılmaz, bugünkü köşe yazısında Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi’nde son dört yıldır 21 Aralık Dünya Roman Kahramanları Günü’nün kutlandığını söyledi.

Kutlamanın okulun edebiyat öğretmeni, şair Ercan Yılmaz’ın yönlendirmesiyle hayata geçirildiğini ifade eden Yılmaz, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi’nin video ve fotoğrafları sosyal medyada hayli ilgi gördü. Beğenenler çoktu ama eleştirenler de çıktı. Roman kahramanları konusunda bile hemen kamplara ayrıldık.

Kimisi yapılan etkinliği Milli Eğitim Bakanlığı’na şikâyet edip 'Milli Eğitim’in amacı ortalama TC vatandaşı yetiştirmektir' diye buyururken, 'Lise öğrencisini romanla yetiştirmek çok saçma bir düşünce' diyenler çıktı. Çok büyük destek de geldi Ercan Yılmaz’a. Edebiyat dünyasından pek çok isim tebrik mesajı yayınladı.

Kitap okunmuyor diye şikâyet edilen, dilin fakirleşmesinden dert yanılan bir dönemde öğrencilerin kitap okumasını teşvik eden, daha önemlisi roman kahramanlarıyla empati kurmalarını sağlayan bir festivali eleştirmek akıl alır gibi değil.

Eleştirilere en güzel cevaplardan biri Oscar Wilde’ın ‘Dorian Gray’in Portresi’nden alıntı yapan bir sosyal medya kullanıcısından geldi:

'Güzel şeylerde çirkin anlamlar bulan kişiler hatalıdır. Güzel şeylerde, güzel anlamlar bulan kişiler kendilerini yetiştirmeye çalışmaktadır. Bunlar için umut vardır. Güzel şeylerde yalnızca güzellik görenler seçkindir.'

Siz bildiğiniz yolda, güzelliklerin peşinde festivalinizi yapmaya devam edin Ercan Hoca."