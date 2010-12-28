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Liselilerin kantin boykotuna polis şiddeti

Kantini boykot eden lise öğrencileri, yönetimin çağırdığı polisin şiddetine maruz kaldı.

28 Aralık 2010 02:00

T24- Baltalimanı'nda, zamlara karşı evden getirdikleri yiyecekleri okul arkadaşlarıyla paylaşarak kantini boykot eden lise öğrencileri, yönetimin çağırdığı polisin şiddetine maruz kaldı. Gözaltına alınan 3 öğrenci "şikayetçi olmadıklarına" dair tutanakların zorla imzalatıldığını ileri sürdü.





Bağımsız iletişim ağı Bianet'te yayımlanan habere göre, Sarıyer Behçet Kemal Çağlar Lisesi öğrencilerinin okuldaki kantin zamlarını protesto etmek için yaptıkları boykot sonrası, polis üç lise öğrencisini darp ederek göz altına aldı.


Baltalimanı'ndaki lisede dün (27 Aralık) öğrenciler kantinin pahalılığına karşı kantin boykotu başlattı; topluca aldıkları simitlerle evlerinden getirdikleri kek ve börekleri okulda birbirleriyle paylaştı.


Öğrencilerin ifadelerine göre, bir müdür yardımcısı önce yiyeceklerin satıldığını öne sürüp öğrencilere müdahale etmek istedi. Öğrenciler satış yapmadıklarını söyleyince "Bu simitlerin içinde uyuşturucu satmadığınızı nereden bileyim?" diyerek boykota son verilmesini istedi ve masayı dağıtmaya çalıştı.


Öğrencilerin karşı koyması üzerine yönetim okula polis çağırdı. Okul bahçesinde birçok polis aracı ve bir polis minibüsü konuşlandı.


Bahçedeki polis aracında öğrencilere darp



Bir öğrencinin su almak için çıktığı okuldan dönüşü sırasında okul bahçesindeki polis ekipleri öğrenciye sert bir şekilde müdahale ederek polis aracına bindirdi. Polis, bunu engellemek isteyen iki öğrenciyi daha darp ederek araca aldı.


Bunun üzerine okul bahçesinde toplanan birçok öğrenci olayı protesto etti. Öğrenciler "Katil polis liselerden defol" sloganları atarken, bazı öğretmenler de araçtaki öğrencilerin serbest bırakılmasını istedi.


Karakola götürülen üç öğrenci ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Öğrenciler "şikayetçi olmadıklarına" dair tutanakların zorla imzalatıldığını ifade etti.


Öğrenciler boykot sürecinin, zamlarla ilgili sınıf temsilcilerinin okul müdürüyle görüşme taleplerinin reddedilmesi üzerine başladığını belirtti ve bir müdür yardımcısının konuyla ilgili "İyi kaliteyi ucuz fiyata alamaz" dediğine dikkat etti.

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