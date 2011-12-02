Liselilerin aşiret kavgası Silopi'yi karıştırdı

T24

Kavganın sebebi bilinmiyor



Silopi Lisesi’nde bugün ilçenin önde gelen ’Tayan’ ile ’İsperti’ aşiretlerine mensup öğrenciler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, okul yönetimi polis çağırdı. Polis kavgaya ayırmakta güçlük çekince, olaya gözyaşartıcı bomba ile müdahalede bulundu. Çok sayıda ambulansın da çağırıldığı okulda atılan gaz bombasından etkilenen 35’i kız 60 öğrenci fenalaşarak baygınlık geçirdi. Öğrenciler hastanelere götürülürken, olaya karışan öğrenciler okul dışına çıkıp, burada polise taşlı saldırıda bulundu. Polisin gözyaşartıcılı bombayla müdahalesini sürdürdüğü olaylar sırasında ilçe savaş alanına döndü. Esnaftan bazıları kepenk kapatırken, polis uzun süren çalışmadan sonra kavgayı önleyip, olaya karışanlardan bazılarını gözaltına aldı.Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal, çıkan kavganın sebebini henüz öğrenemediklerini, öğrenciler arasında çıkan kavganın bütün okula yayıldığını ve gaz bombasından etkilenen öğrencilerin ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesine götürüldüklerini belirtti. Çıkan aşiret kavgası sonrası okul yarım gün tatil edilirken hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Kavga daha sonra ilçe merkezine sıçradı. Polislerin gaz bombası ile müdahale ettiği kavgada esnaf kepenklerini kapatmak zorunda kaldılar. İlçede olaylar yer yer devam ediyor.