Liselilerden 'kadına şiddete' tiyatrolu protesto

Samsun'un Bafra ilçesinde Bafra Anadolu Lisesi öğrencileri, Atatürk Anıtı yanında bir araya gelerek kadına yönelik şiddeti, tiyatro gösterisi düzenleyerek protesto gösterisi yaptı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, öğrenciler adına basın açıklaması yapan Berfin Yaren Kurumahmutoğlu, kadınların hayatlarının her anında şiddete maruz kalabildiklerini belirterek, "Evli-bekar olmak ya da eğitim bunu değiştirmiyor. Bizler, Bafra Anadolu Lisesi öğrencileri olarak diyoruz ki, artık her gün televizyonlarda kadın cinayetlerini değil kadının hak ettiği değeri izlemek istiyoruz" dedi.

Ellerinde pankartlarla bir araya gelen öğrenciler basın açıklamalarının ardından dağıldı.