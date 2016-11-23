T24 LogoT24 Logo
Gündem

Liselilerden 'kadına şiddete' tiyatrolu protesto

Samsun'da Bafra Anadolu Lisesi öğrencileri sokak tiyatrosu düzenleyerek, kadına yönelik şiddeti protesto etti

23 Kasım 2016 21:21

Samsun'un Bafra ilçesinde Bafra Anadolu Lisesi öğrencileri, Atatürk Anıtı yanında bir araya gelerek kadına yönelik şiddeti, tiyatro gösterisi düzenleyerek protesto gösterisi yaptı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, öğrenciler adına basın açıklaması yapan Berfin Yaren Kurumahmutoğlu, kadınların hayatlarının her anında şiddete maruz kalabildiklerini belirterek, "Evli-bekar olmak ya da eğitim bunu değiştirmiyor. Bizler, Bafra Anadolu Lisesi öğrencileri olarak diyoruz ki, artık her gün televizyonlarda kadın cinayetlerini değil kadının hak ettiği değeri izlemek istiyoruz" dedi.

Ellerinde pankartlarla bir araya gelen öğrenciler basın açıklamalarının ardından dağıldı.

 

ETİKETLER

Samsunkadına şiddetAtatürk Anıtısokak tiyatrosuBafra Anadolu LisesiprotestoBafra

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24