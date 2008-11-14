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Yaşam

Liseliler projeleri ile Avrupa'da

Sabancı Anadolu Meslek Lisesi'nin 15 öğrencisi, hazırladıkları proje ile Avrupa Birliği 'Leonardo da Vinci-AB Mesleki Eğitim Programı Hareketlilik Projesi' kapsamında 4 farklı ülkede

14 Kasım 2008 02:00

Sabancı Anadolu Tekstil Teknik ve Anadolu Meslek Lisesi'nin 15 öğrencisi, hazırladıkları proje ile Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı `Leonardo da Vinci-AB Mesleki Eğitim Programı Hareketlilik Projesi' kapsamında 4 farklı ülkede 15 gün eğitim görme hakkı kazandı.

Öğrencilerin katılımı ile hazırlanan `Elektronik ortamda desen ve varyant tasarımı, dijital numune, metraj kumaş baskısı projesi', Valilik, sivil toplum kuruluşları, odaların desteğini aldı. Projenin destek görmesi üzerine öğretmenler, `Leonarda da Vinci-AB Mesleki Eğitim Programı Hareketlilik Projesi' kapsamında AB'nin Ankara'da bulunan Ulusal Ajansı'na gönderdi. Liseli öğrencilerin projesi AB tarafından da kabul edildi.

Projenin kabul edilmesi üzerine 15 öğrenci, 5-19 Nisan 2009 tarihlerinde Çek Cumhuriyeti'nden başlamak üzere, bu ülkeyle birlikte Avusturya, Almanya ve Hollanda'yı ziyaret ederek, eğitim alma hakkı kazandı. 4 ülkede 15 gün eğitim alacak öğrenciler, fabrika ve okulları da ziyaret ederek özellikle dijital tekstil sistemi hakkında bilgi alacak. Öğrenciler, bilgisayar ortamında desen tasarımı yapma, varyant tasarımı geliştirme, bilgisayarda hazırlanan desenden dijital sistemle direkt olarak kumaşa numune ve metraj baskı konusunda yapılan uygulamaları Avrupa'da uygulamalı görecek.

Okul Müdürü Ayla Avşar, eğitim alma hakkı kazanan öğrencilerin dijital tekstil sisteminin işleyişini yakından görecekleri için şanslı olduklarını söyledi. Dijital sistemin Türkiye'de yaygınlaşmasında bu eğitimlerin öneminin büyük olduğunu belirten Avşar, ``Daha önce de farklı projelerle Avrupa'ya gönderdiğimiz öğrencilerimiz oldu. Hazırladıkları proje ile eğitim hakkı kazanan öğrencilerimizde dijital tekstil sistemini öğrenerek, ülkemizin bu sisteme adaptasyonunu hızlandıracaklar'' dedi.

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