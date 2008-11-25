Liseliler kalemlerini konuşturuyor!

Attilâ İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayı ile liseli gençlere yönelik ödüllü kompozisyon yarışması başlattı.



Vakıf’ın tanıtım sitesinde yarışmanın nedeniyle ilgili şu görüşe yer verildi: “İyi ifade edilmemiş bilgi, edinilmemiş bilgi demektir, bilgi, bilgi olmaktan çıkar akıl karıştıran sözcükler olur. Bilgileri, düşünceleri, yazılı olarak, kendi mantığı içersinde tutarlı bir biçimde ifade edebilme sanatı, en azından alışkanlıkları, kazanılmadığı sürece öğrenim ve eğitimin yararı sınırlı kalır.”



İstanbul, 19 Kasım 2008; Geçtiğimiz günlerde faaliyete geçen Attilâ İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın gözetiminde liseli gençlere yönelik ödüllü bir kompozisyon yarışması başlattı. Kompozisyon yarışmasının konusu “Hızla değişen dünyamızda Gazi Mustafa Kemal'in ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ sözünün günümüz gençliği için anlamı, çizdiği perspektifin tartışılması” olarak belirlendi.



Emekli ve faal lise öğretmenlerinin de yer alacağı jürinin seçimleriyle belirlenecek ilk üç yarışmacının 2500-1000 YTL arasında başarı ödülü alacağı açıklandı. Geniş katılımlı olarak düzenlenecek ve kompozisyon yarışmasına katılanların tümüne bir mansiyon ödülü de verilecek törenin tarihi ise 11 Mayıs 2009 olarak ilan edildi.



Kırklı yıllarda, Hasan Ali Yücel’in Milli Eğitim Bakanlığı döneminde üniversite öğrencisi olabilmenin, lise bitirme sınavlarından sonra bir de kompozisyon sınavından başarılı olma koşuluna bağlı olduğu ifade edilen Vakıf çağrı metninde şu görüşlere yer verildi:



“İyi ifade edilmemiş bilgi, edinilmemiş bilgi demektir, bilgi, bilgi olmaktan çıkar akıl karıştıran sözcükler olur, yazılı olarak iyi ifade edilmemiş düşünce ise var olmayan düşüncedir. Bilgileri, düşünceleri, yazılı olarak, kendi mantığı içersinde tutarlı bir biçimde ifade edebilme sanatı, en azından alışkanlıkları, kazanılmadığı sürece öğrenim ve eğitimin yararı sınırlı kalır. Amacımız gençlerimizi buna özendirmek, bilgili olmanın yanında, bilgi ve düşüncelerin iyi bir şekilde ifade edilmesinin önemini vurgulamaktır.”



Vakfın İnternet sitesinde (www.tilahan.net) açıklanan şartnamede katılım kuralları olarak şunlar sıralandı:

- Ülkemiz içinde ve dışında, genel lise, teknik veya mesleki amaçlı bir lisenin öğrencisi olmak yeterlidir.

- Resmi ve özel liselerde okuyan tüm gençler kişisel olarak, doğrudan başvuruda bulunabileceklerdir.



- Eser gönderimi yarışmacının kimlik bilgileri gizlenerek yapılacaktır. Yarışmacı ikametgah adresinin telefon alan kodu sonuna bir takma ad ilavesi ile kişisel rumuz oluşturulmalıdır.



- Katılımcıların 3 sayfayı (A4) geçmeyecek şekilde oluşturacakları Türkçe kompozisyon metinleri, her sayfanın alt kısmına elle yazılan rumuzları dışında herhangi bir kimlik bilgisi içermemelidir. Basılı metin ile beraber, yarışma eserinin CD ye kayıt edilmiş ve korunmuş elektronik kopyası zarfa eklenmelidir.

- TC kimlik fotokopisi, ikametgah adresi, sabit hat telefon, varsa e-posta adresi, okuduğu lisenin adı /sınıfı içeren kimlik bilgileri ikinci zarf içerisine yerleştirilerek kapatılmalı, ön yüzüne rumuz yazılmalıdır.

- Yarışma eseri ve kimlik zarfları en geç 23 Şubat 2009 gönderi tarihini taşıyacak şekilde elden, posta veya kurye servisi ile "Attila İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı, Sıraselviler caddesi No 25 kat 3, Taksim - 34437 İstanbul " adresine ulaştırılmalıdır. Şartname dışı başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.







