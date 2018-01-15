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Eğitim

Liseli öğrenciler üniversite heyecanını erken tattı

İSTANBUL, (DHA)- KADİR Has Üniversitesi liseli öğrencilere erken üniversite deneyimi yaşattı

15 Ocak 2018 15:13

İSTANBUL, (DHA)- KADİR Has Üniversitesi liseli öğrencilere erken üniversite deneyimi yaşattı. Üniversitenin hocalarından dersler alan öğrenciler, kendilerine uygun olabilecek meslekleri yakından tanıyıp, deneyimledikleri iki gün geçirdi. 

Üniversitenin Cibali Kampüsü\'nün ev sahipliğinde gerçekleşen \"Üniversitede 2 Gün Geçirmek İster misin?\" etkinliğine birçok liseli öğrenci katıldı. Etkinlik boyunca farklı fakülte hocalarından eğitim alan öğrenciler, öğrenci kulüpleri ile bir araya gelerek kampüs havasını soludu. 10, 11 ve 12\'nci sınıf öğrencilerinin katıldığı etkinlikte öğrencilere katılım belgesi de verildi.

Program, Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Berker\'in açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmanın ardından öğrenciler Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Arif Selçuk Öğrenci\'nin önderliğinde uygulamalı mühendislik dersi yaptı.

\"PROBLEMLER BİREYSEL ÇÖZÜLMÜYOR\"

Mühendislik okumak isteyenlerin kazanması gereken en önemli becerinin problem çözme olduğunu dile getiren Yrd. Doç. Dr. Öğrenci, \"Burada da basit matematik problemlerini değil gerçek hayata ilgili büyük bir sorunu parçalarına bölüp, parçalarla ilgili alternatif çözümler geliştirme sonra bunlardan birini seçme işlemini anlamaya çalışıyoruz. Ama problemler hiçbir zaman bireysel çözülmüyor. Bütün mühendislik işleri takım çalışması halinde yapılıyor, farklı görüş ve mesleklerden insanlar bir araya geliyor. Bizim de bu çalışmadaki amacımız bir taraftan öğrencilere bu analitik problem çözme becerisinin hazırlığını vermek, diğer taraftan da sosyal beceriler dediğimiz, iletişim, takım çalışması, birbirini anlama ve yönetimsel bazı beceriler, risk yönetimi bunlar hakkında kısa bir fikir vermek. Öğrencilerimizi hem eğlendirmek hem de o eğlence içerisinde, birbirleriyle etkileşim içerisinde belli becerilerin özünü onlara katmak istiyoruz\" diye konuştu.

\"LİSELİ ÖĞRENCİLER İÇİN YAZ OKULU DA DÜZENLİYORUZ\"

Tüm lise öğrencilerine her zaman açık olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Öğrenci, \"Sadece dönem içerisindeki programlarımızla değil Temmuz ayında da liselilere yönelik yaz okullarımız var. Bu okullarda da yine lise öğrencilerinin seviyesinde her mesleği, alanı tanıttığımız uygulamalı çalışmalarımız olacak. Bu programın temel amacı öğrencilerin gerçek üniversite ortamını hocalar eşliğinde görmeleri ve bu deneyimi yaşamaları. Bu çalışmanın, adayların hem meslek hem de üniversite seçimi anlamında faydalı olacağına inanıyoruz\" dedi.

Etkinliğe katılan lise son sınıf öğrencilerinden Berat Çankaynak, bir ay önce katıldığı bir fuar vasıtasıyla bu programa dahil olduğunu ve çok keyifli vakit geçirdiğini söyledi. Etkinliğe ikinci kez katılan lise 3\'üncü sınıf öğrencisi Ceren Sülü ise, \"Tanımadığımız insanlarla iletişim kurmak, bir arada olmak geleceğe yatırımdı. Etkinlik biraz zordu ama eğlenceliydi\" dedi.  

(FOTOĞRAF-VİDEO)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Çalışmalardan detay görüntüler

-Yrd. Doç. Dr. Arif Selçuk Öğrenci Röportajı

-Öğrenci Röportajları

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