Liseli öğrenci başka kızla geziyor diye eski sevgilisini bıçakladı!

Samsun'da lise 10'uncu sınıf öğrencisi 16 yaşındaki S.G. adlı kız, tartıştığı eski erkek arkadaşı 11'inci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki B.A.'yı sol göğsünden bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan B.A.'nın ise sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Olay bugün Samsun'un Canik İlçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aynı mahallede oturan bir lisenin 11'inci sınıf öğrencisi B.A. adlı genç ile başka bir lisede 10'uncu sınıf öğrencisi olan S.G. adlı kız bir süre arkadaşlık yaptıktan sonra ayrıldı. S.G., eski erkek arkadaşını başka bir kızla gezerken gördü.

Eski sevgililer bu sabah okula giderken karşılaşınca, bu nedenle sokak ortasında aralarında tartışma başladı. Tartışma sırasında B.A., S.G.'yi tartakladı. Bunun üzerine yanında getirdiği ekmek bıçağını çantasından çıkaran genç kız, B.A.'yı sol göğsünden yaraladıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

Hakan Çelikbaş'ın DHA'da yayımlanan haberine göre, ağır yaralanan genç, bir arkadaşı tarafından motosiklete bindirilip hastaneye götürülmek istendi. Ancak Fevzi Çakmak Mahallesi'ne geldiklerinde yaralı genç, fenalaşıp kendinden geçince motosikletten düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans, yaralı öğrenciyi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. B.A. burada yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı. Sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheli kız öğrenciyi kısa sürede ekmek bıçağıyla birlikte yakalayıp gözaltına aldı. Yaşının küçük olması nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen S.G. hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Olayı öğrenen her iki gencin ailesi de şoke oldu. B.A.'nın ailesi hastaneye akın ederken, genç kızın ailesi de Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek bilgi almaya çalıştı.