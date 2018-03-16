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Liseli Neslihan, toprağa verildi

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de okul servisinden inerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren lise öğrencisi Neslihan Gün (15), toprağa verildi

16 Mart 2018 15:28

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE\'de okul servisinden inerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren lise öğrencisi Neslihan Gün (15), toprağa verildi.
Kaza, dün merkeze bağlı Kömürcü Köyü\'nde meydana geldi. Taşımalı sistemle Hüdavend Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde okuyan 9\'uncu sınıf öğrencisi Neslihan Gün\'e evinin önünde servisten indiği sırada Bülent Tatcan yönetimindeki 38 FR 427 plakalı otomobil çarptı.Yola savrulan Gün, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Tatcan\'ı gözaltına alındı. Genç kız bugün düzenlenen törenin ardından gözyaşları içinde Kömürcü köyü mezarlığında toprağa verildi. Hüdavend Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde sınıf arkadaşları genç kızın oturduğu masasını karanfillerle süsledi. Kazayla ilgili soruşturmanın da sürdüğü belirtildi.

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