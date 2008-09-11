Liseli kızlardan jiletli kavga

Alınan bilgiye göre, Karacabey Lisesi 2. sınıf öğrencileri D.B. (16) ile Sadık Yılmaz Anadolu Ticaret Lisesi lisesi 3. sınıf öğrencisi B.Ü. (17), Karacabey Antik Parkı'nda karşılaştı.



Daha önce erkek arkadaş meselesinden aralarında sorun yaşandığı öğrenilen

kız öğrenciler, aynı konuda yeniden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu B.Ü, D.B'yi jiletle yaraladı.



Yaralı öğrenci, Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler meydana gelen D.B, doktorların yüzünde iz kalabileceğini söylemesi üzerine annesi tarafından Bursa'daki bir hastaneye götürüldü.



Gözaltına alınan B.Ü, emniyette sorgulamasının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.