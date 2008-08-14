Liseli kızlara porno tuzağı

Denizli'nin Sarayköy İlçesi'nde, arkadaşlık kurdukları dört lise öğrencisi kızla öpüşürken ve cinsel ilişkiye girerken, cep telefonlarıyla gizlice çektikleri görüntü ve fotoğrafları internette yayınlayıp, tehdit ve şantajla tekrar ilişkiye zorladıkları ileri sürelen 4 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.



Sarayköy İlçesi'nde yaklaşık iki yıldan bu yana sürdüğü ileri sürülen olay, ismi açıklanmayan bir kişinin önceki gün savcılığa yaptığı ihbarla ortaya çıktı. İhbarcı, dört liseli kızın cep telefonu ve internetteki, çıplak poz ve seks görüntülerini de savcılığa delil olarak verdi. Savcılığın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, L.Ç. (38), kardeşi M.Ç. (33), Ş.Y. ve F.Ş.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlıların evlerinde yapılan aramada çok sayıda seks görüntüleri bulunan CD, cep telefonlarında liseli kızlara ait görüntü ve fotoğraflar, porno CD'ler, gizli yaka kamerası, fotoğraf makinesi ve kameralar, cep telefonları, 200 gram kubar esrar, 30 tarihi sikke ele geçirildi. Zanlılara ati bilgisayarlara da incelenmek üzere el kondu.



CD'lerde ve cep telefonlarındaki fotoğraf ve görüntülerden kimlikleri tespit edilen lise öğrencileri Ç.Ğ. (17), E.İ. (17) ve soyadları öğrenilemeyen N. (17), D. (14) aileleriyle Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek, ifadeleri alındı. Sarayköy Mesleki Teknik Eğitim Merkezi Lisesi öğrencisi oldukları belirlenen dört kızın, ifadelerinde olayı doğruladıkları öğrenildi. Daha sonra savcılığa sevk edilen dört kız, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.



Gözaltına alınan zanlıların, lise öğrenci kızlarla yakınlık kurup önce sevgili oldukları, öpüşmelerini gizlice cep telefonlarına çekip, internette yaymakla tehdit edip, cinsel ilişkiye zorladıkları iddia edildi. Zanlıların ayrıca, cinsel ilişkiyi de gizli kamerayla görüntüleyip, cep telefonlarına ve CD'lere kopyaladıkları da ileri sürüldü. Polis, gözaltına alınan dört zanlının dışında, 10'dan fazla kişinin de ifadesine başvurdu.

Sarayköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, “Savcılık bizzat gizlilik içinde soruşturmayı yürütüyor. Sosyal endikasyonu olan bir olay olduğu için açıklama yapmak istemiyorum. Mağdur kızların düştüğü psikolojik duruma dikkat etmek gerekiyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Mağdurların ifadeleri doğrultusunda sık sık gözaltı ve tanık ifadelerine başvuruluyor” dedi.



Soruşturmanın tamamlanmasının ardından zanlılar adliyeye sevk edileceği bildirildi. Sanıklardan L.Ç. ile kardeşi M.Ç.'nin sabıkalı oldukları, işlettikleri internet kafenin kaymakamlık tarafından kapatıldığı ortaya çıktı.

