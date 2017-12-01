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Liseli kızın yumruk attığını iddia edip şikayetçi oldu

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da polise başvuran lise öğrencisi S

01 Aralık 2017 14:49

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da polise başvuran lise öğrencisi S.S. (14), aynı okulda öğrenim gören 9\'uncu sınıf öğrencisi Meryem isimli kızın kendisine yumruk attığını belirterek şikayetçi oldu.
Olay, geçen 29 Kasım günü merkez Yakutiye ilçesindeki lisede meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü\'ne annesi ile başvuran S.S., aynı okulda öğrenim gören soy ismini bilmediği Meryem isimli öğrencinin yanına gelerek sebepsiz yere kendisine laf attığını iddia etti. Bu yüzden aralarında tartışma çıktığını belirten S.S., Meryem isimli öğrencinin yüzüne yumruk attığını öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


 

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