Liseli kıza seks şantajı

Samsun'da 15 yaşındaki lise öğrencisi D.A. ile internette tanışıp arkadaş olan, daha sonra da cinsel ilişkiye girip bunu cep telefonuna kaydeden 29 yaşındaki Bekir Koçoğlu için 5 yıla kadar hapis cezası istendi.



Görüntüleri izleyen Cumhuriyet Savcısı Muhittin Çiçek tecavüz olmadığını, sanığın kızın ayrılmak istemesi üzerine, "Görüntüleri internette yayınlarım" dediği için `şantaj' suçundan cezalandırılmasını istedi.



Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden tecavüz ve şantaj duruşmasında bugün cumhuriyet savcısı dosyanın tamamlandığını belirterek müteala verdi. Geçen yıl Ocak ayında Samsun'da ortaya çıkan olayda, iddiaya göre lise öğrencisi D.A. 2006 yılının Ağustos ayında internet kafede chat yaparken Bekir Koçoğlu ile tanışarak arkadaş oldu. Genç kızın Koçoğlu ile arkadaşlığı devam ederken yine chat yaparken üniversite öğrencileri olan F.A. (20) ve U.G .(21) ile tanıştı. D.A.'nın iddialarına göre internet kafeye gelen F.A. tarafından zorla bir eve götürüldü.



Burada F.A. ile U.G genç kıza tecavüz etti. Daha sonra Bekir Koçoğlu, telefonla D.A.'yı arayarak, "F.A ile ilişkiye girmişsin. Benimle de ilişkiye gireceksin. Yoksa seni ailene söylerim" diye tehdit etti. Bunun üzerine liseli kız Koçoğlu'yla da ilişkiye girdi. Koçoğlu bu sırada cep telefonu ile sevişmelerini görüntüledi. Bu görüntüleri internete vermekle tehdit ederek genç kızla ilişkiyi sürdürmek isteyen Koçoğlu, ailenin şikayeti üzerine F.A. ve U.G. ile birlikte tutuklandı.



'Tecavüz değil, rızayla ilişki'



F.A. ve U.G. üzerlerine atılan suç vasfınının değişme olasılığı nedeniyle geçen yıl mart ayında, Bekir Koçoğlu da 2 ay önce tahliye edildi. Bugün devam eden duruşmada sanık tarafından çekilen görüntülerin incelendiğini belirten Savcı Muhittin Çiçek, Koçoğlu'nun genç kıza tecavüz etmediğini, D.A.'nın kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girdiğini ancak daha sonra ayrılmak istemesi üzerine sanık tarafından `görüntüleri internette yayınlarım' denilerek şantaj yapıldığını belirtti. Cumhuriyet Savcısı Çiçek, Koçoğlu'nun 18 yaşından küçük mağdureyle rızasıyla cinsel ilişkiye girmek ve şantaj suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep ederken, tutuksuz yargılanan diğer iki sanığın ise beraatlerini istedi.



'Kayıtlar gizli yapmadım'



Sanık Bekir Koçoğlu ise savunmasında, "İlişkimizin bir kısmını cep telefonumla kaydettiğim doğrudur. Ancak bunu gizli yapmadım. Kendisi bu kayıtlardan haberdardır. Her şey kendi gözü önünde oldu. Görüntülerden anlaşılacağı gibi zorla bir şey yapılmadı. Görüntülerde gülüyor, telefonla konuşuyor. Kendisine şantaj yapmadım" dedi.



Duruşma, sanık avukatlarının son savunmalarını hazırlamaları için ertelendi.

