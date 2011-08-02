-LİSELİ GENÇLERİN HEDEFİ YURT DIŞINDA YAŞAMAK İSTANBUL (A.A) - 02.08.2011 - Maltepe Üniversitesi'nce liseli gençlerle yapılan bir araştırma, liselilerin hedefinin yurt dışında yaşamak olduğunu ortaya koydu. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi'nden Sosyoloji Bölümü öğretim elemanları Bahattin Akşit, Belma Akşit, Esra Köten Peker ve Seval Gülen, ''Türkiye'deki Sosyo-Kültürel Değişmeler Hakkında Liseli Gençlik Ne Düşünüyor?'' konulu bir araştırma yaptı. Araştırmaya, İstanbul Anadolu yakasında bulunan devlet liseleri, Anadolu liseleri, meslek liseleri, imam hatip ve özel liseler arasından, istatistiki yöntemlerle seçilen 45 liseden 2 bin 356 öğrenci katıldı. Araştırmaya göre, lise gençliğin yüzde 90'ı televizyon izlerken, internet üzerinden dünyadaki olayları takip edenlerin oranı yüzde 78. İnternet üzerinden gerçekleşen sosyal-medya veya sanal arkadaşlık sitelerine üye olmak açısından facebook yüzde 91 izlenme oranı ile en önde geliyor. Liseli öğrencilerin hayatta ''vazgeçemeyeceklerinin'' de sorgulandığı araştırmada, gençlerin vazgeçilmezlerinin sırasıyla yüzde 77 ''arkadaşları'', yüzde 75 ''müzik'', yüzde 67 ''internet'' ve yüzde 60 oranında da ''dini inanç'' olduğu görüldü. Araştırmaya göre, lise öğrencilerinin 3'te biri yaz tatilini memleketinde geçiriyor. Özel lise öğrencileri dışında, yurt dışı deneyiminin oldukça sınırlı görüldüğü araştırmada, şu sonuçlara dikkat çekildi: ''Yurt dışında yaşamak isteyenlerin yüzdesinin, bütün lise türlerinde yüksek olduğu görülmektedir. Anadolu lisesi öğrencilerinin 3'te 2'si, imam hatip lisesi öğrencilerinin yarısı yurt dışında yaşamak istemektedir. Öğrencilerin, Türkiye'yi hangi ülkeler grubuna katılmış olarak görmek istedikleri de yurt dışında yaşama isteği kadar önemlidir. Öğrencilere göre, Avrupa Birliği, Türkiye'nin katılabileceği ülkeler grubunun başında gelmekle birlikte, bunu isteyen öğrenci oranı yüzde 42. Bu anlamda, bir sonraki ülke grubu İslam dünyası olup katılımcıların 5'te 1'i tarafından dile getirildi. Hiçbir gruba katılmayalım diyenlerin ise yüzde 15 düzeyinde olduğu görüldü.'' Araştırma, liseli gençlerin büyük çoğunluğunun orta öğretimdeki eğitim sistemine karşı eleştirel olduğunu da ortaya koydu.