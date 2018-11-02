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Liseli Buğra, kız öğrencinin şakalaşırken attığı yumrukla öldü

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN'da, Anadolu Lisesi'nde eğitim gören T

02 Kasım 2018 18:46

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN\'da, Anadolu Lisesi\'nde eğitim gören T.D. (16) adlı kız öğrencinin, teneffüste şakalaşırken göğsüne yumruk attığı arkadaşı Buğra Kağan Şen (16), fenalaştı. Yere yığılan ve dili boğazına kaçan Şen, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Buğra Kağan Şen\'in kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi.
Olay, öğle saatlerinde Giresun Anadolu Lisesi 11/C sınıfında meydana geldi. Buğra Kağan Şen ile T.D. isimli kız öğrenci, sınıftayken teneffüs sırasında şakalaşmaya başladı. İddiaya göre, T.D., şakalaşırken Şen\'in göğsüne yumruk attı. Bir anda yere yığılan Buğra Kağan Şen\'in dili boğazına kaçtı. Arkadaşları tarafından müdahale edilen öğrencinin dili çıkarılmaya çalışıldı, bu sırada 112 Acil\'e de haber verildi. Gelen ambulansla özel hastaneye kaldırılan Şen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. T.D. adlı kız öğrenci ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Buğra Kağan Şen\'in kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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