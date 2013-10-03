Liselere ek yerleştirmede son kayıt tarihi 4 Ekim

MEB'den yapılan açıklamada, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, daha çok öğrenciye, isteklerine uygun okulda eğitim imkanı sunulması ve okulların kapasitelerinin en üst seviyede kullanılması amacıyla 9-16 Eylül'de yeniden tercih alındığı belirtildi.

Yeni bir kayıt döneminin daha başlatıldığı ve söz konusu kayıtların 20 Eylül'e kadar devam ettiği hatırlatılan açıklamada, kayıt süreci sonlandıktan sonra, sınavla öğrenci alan okullarda boş kalan kontenjanlara nakil kabul işlemlerinin ise 1 Ekim'de gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Bakanlığımız, nakil işlemleri tamamlandıktan sonra kalan kontenjan boşluklarının doldurulması amacıyla 9-16 Eylül tarihleri arasında alınan tercihlere göre gerçekleştirilen ek yerleştirme sonrasında, yerleştirme işlemlerinde en son yedek sıradan kayıt hakkı verilen öğrenciden sonra kayıt sırası gelen öğrencilere son kez kayıt hakkı verilmesi suretiyle yerleştirme işleminin devam etmesine karar vermiştir."

Yeni tercih başvurusu alınmayacak

Açıklamaya göre, öğrencilerden yeni tercih başvurusu alınmayacak, 20 Eylül'de sonlanan yerleştirme işlemleri devam edecek.

Bugünden itibaren yedek listeden kayıt hakkı kazanan öğrenciler, ilan edildiği üzere kayıtlarını 4 Ekim Cuma günü saat 17.00'ye kadar yapabilecek.

4 Ekim'e kadar kayıt hakkı

Yerleştirme sonuçları açıklandığında öğrencilerin sonuç bilgilerinde, herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleştirildiği okul var ise bu okulun bilgileri ve bu okulların kayıt dönemi hakkında bilgiler bulunacak.

Ayrıca veliler yerleştirme sonucu ile ilgili bilgilerini https://e-okul.meb.gov.tr adresinden takip edebilecek. SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere Mobil Bilgilendirme Servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecek.

Yerleştirme sonucu tercihlerinden birine kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 3-4 Ekim'de saat 17.00'ye kadar yerleştirildiği okula giderek kaydını yaptırabilecek. Bu tarihlerde kaydını yaptırmayan öğrenciler bu haklarını kaybedecek.

Bugün itibariyle 9-16 Eylül'de tercih ettiği okula kayıt hakkı kazanan öğrenciler, kayıt yaptırdıklarında önceki okullarındaki kayıtları silinecek.

Tercih ettiği okula kayıt hakkı kazanan ancak kayıt yaptırmayan ya da herhangi bir okulu kazanamayan öğrencilerin kayıtlı oldukları önceki okullarındaki hakları korunacak.