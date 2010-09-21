-LİSELERE EK YERLEŞTİRME BAŞVURULARI ANKARA (A.A) - 21.09.2010 - Sınavla öğrenci alan liselerdeki boş kontenjanlara yapılacak yeni yerleştirme için başvurular bugün başladı. Başvurular yarına kadar yapılacak, sonuçlar perşembe günü açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığı, sınavla öğrenci alan liselerde boş kontenjanlara yeniden yerleştirme yapacak. Yeni başvuru, yerleştirme ve kayıt işlemlerine ilişkin bilgiler şöyle: ''-Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu öğretmen liseleri, Anadolu liseleri ve Anadolu sağlık meslek liseleri için 21–22 Eylül 2010 tarihlerinde, herhangi bir okulda kayıtlı iken başka bir okulda eğitim görmek isteyen öğrenciler, kayıt hakkı kazandığı halde kaydını yaptıramayanlar ile OYP'si 196 ve daha yüksek olup hiçbir okula kayıt hakkı kazanamamış olan öğrenciler 1 okul tercihi yapacaklar. - Öğrenciler daha önce kayıt hakkı kazanıp kayıt yaptırdıktan sonra kaydını aldıkları okulları ve halen okumakta oldukları okulları tercih edemeyecekler. - Tercih ettiği okula kayıt hakkı kazanan öğrencilerin önceki okullarındaki kayıtları silineceğinden yeni kayıt hakkı kazandıkları okullara kayıt yaptırmaları zorunlu olacak. - Tercih ettiği okulu kazanamayanlar için önceki okullarındaki hakları korunacak. - Yerleştirme sonuçları 23 Eylül 2010 tarihinde açıklanacak ve kayıtlar 23–24 Eylül tarihlerinde yapılacak. Yedek liste oluşturulmayacak. - İlan edilen kontenjan listesinde, kontenjanı dolu görünen okulların öğrencilerinin daha başka okullara gitme durumu dikkate alınarak bu okullarda da boş kontenjan oluşabileceği dikkate alınacak.''